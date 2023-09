Nordjyske mener: Når man udvandrer fra parterapi, er det tid til at kigge indad

Hykleriet er til at tage at føle på.

De kom ind på den politiske scene med en erklæring om at ville være anderledes. Nu skulle politik skabes på en helt ny måde.

Ind med generøsitet, gennemsigtighed og empati, og ud med mudderkastning, lød det. God karma hele vejen igennem.

Og alligevel har det vist sig at ende helt crazy.

Virkeligheden har nemlig været alt andet end i balance for Alternativet, der siden 2017 flere gange har kæmpet med intern uro på baggrund af diverse sager. Og nu er der igen ballade i partiet.

Klimaordfører Theresa Scavenius og partileder Franciska Rosenkilde er, ifølge DR, fronterne i den konflikt, der lige nu udspiller sig i den seks medlemmer store folketingsgruppe.

Theresa Scavenius blev ved folketingsvalget 2022 valgt for Alternativet i Nordjylland, hvor hun fik 16 procent af partiets stemmer her i storkredsen.

Men noget tyder på, at Scavenius får svært ved at konvertere den vælgertillid til politisk indflydelse i Alternativet fremover.

De interne spændinger har nu nået så højt et niveau, at Alternativets folketingsgruppe har indstillet til partiets hovedbestyrelse, at Theresa Scavenius bliver ekskluderet fra partiet. Alle øvrige medlemmer af folketingsgruppen står bag den indstilling.

Begrundelsen lyder ifølge DR's oplysninger på samarbejdsvanskeligheder mellem Scavenius og den øvrige folketingsgruppe.

Mens Rosenkilde er garanten for samarbejde, aftaler og forlig ved at have et godt forhold til andre på Christiansborg, så står Scavenius for en mere kompromisløs og principiel linje, der har det med at skabe fjender til alle sider.

Ønsket om eksklusion er i første omgang ikke blevet imødekommet af hovedbestyrelsen. I stedet er der sat gang i et forløb med den alternative udgave af parterapi - konfliktløsning.

Heller ikke i den proces virker det dog til, at det kan lykkes Theresa Scavenius at finde sin pragmatiske side frem. Fredag valgte hun nemlig at forlade konfliktmæglingen, og hendes fremtidige forhold til Alternativet er i skrivende stund uafklaret.

Noget tyder på, at Scavenius' arbejdsform passer dårligt til det danske Folketing. I sin fastholdelse af kompromisløsheden angriber hun folk på Christiansborg på kryds og tværs, og det er langt fra første gang, hun har gjort sig upopulær i egen gruppe.

Og med den ageren har hun - desværre, for de nordjyder, der har stemt på hende - sat den realpolitiske indflydelse på spil.

I sin ihærdige kamp for at trænge igennem med sine ambitiøse grønne visioner, har der intet rum været efterladt til pragmatik, og hun står nu foran at tabe det hele på gulvet.

Spørgsmålet er, om det er den metode, der tjener hendes vælgere bedst?

Hvis man ikke engang orker at gennemføre mæglingen i det parti, man er valgt ind for, så er det på tide at overveje, om man selv er hovedproblemet i konflikten.