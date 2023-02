Nu er døren åbnet for, at ukrainsk organist kan vende tilbage til Danmark

THY/LETLAND:I slutningen af januar kunne Nordjyske fortælle, at den ukrainske organist Yulianna Bawarska stod til udvisning, eftersom hun havde fået afslag på sin ansøgning om opholdstilladelse.

Siden har hun opholdt sig hos sin mor i Letland, men nu øjner hun muligheden for atter at vende tilbage til dansk jord. Det fortæller Karen Johansen, der er meninghedsrådsformand i Nors Kirke, hvor Yulianna Bawarska var ansat som organist.

- Yulianna og hendes mand Tobias Nauman er blevet gift, og derfor kan hun søge tilbage til Danmark som ægtefælle til en EU-borger, siger Karen Johansen og fortsætter:

- Vi har fået forklaret det sådan, at hun ikke måtte arbejde, da hun var her første gang. Hun skulle først have et sted at bo samt en ansættelseskontrakt, inden hun kunne søge om ophold, men hun måtte egentlig ikke arbejde, før hun havde tilladelsen. Men hvis hun rejser ind i landet som ægtefælle til en EU-borger, så må hun arbejde fra dag ét.

Samtidig havde Yulianna Bawarska ansøgt på en bestemt formular, som ifølge Styrelsen for International Rekruttering og Integration ikke var korrekt.

Det er dog ikke helt sikkert, at Yulianna Bawarska bare uden videre kan vende tilbage. Der har nemlig også været udfordringer omkring den vielsesattest, som parret skal fremvise, for at Yulianna Bawarskas indrejse kan godkendes.

- Det viser sig, at det næsten er umuligt som tysk statsborger at blive gift i Letland. I stedet har de fundet frem til en mulighed for at blive gift digitalt i USA, så nu venter vi på at få papirerne verificeret, så vi kan få papirerne til Danmark og se, om de er gældende her. Det er den udfordring, der ligger lige nu, siger Karen Johansen, der har hjulpet Yulianna Bawarska med at finde hoved og hale i de komplicerede danske regler.

Forløbet har tæret hårdt på den ukrainske kvinde, fortæller Karen Johansen, som har været i kontakt med parret flere gange i ugen.

- Hun er vældig presset over det her, og tør næsten ikke tro på, at der nu er en mulighed. Hun føler, at hun er blevet smidt ud af landet som nogen kriminel, og hun føler, at myndighederne har været truende. I det afslag, hun har fået, står der blandt andet, at hun ikke må rejse ind i Danmark i tre måneder, og hvis hun gør det, kan hun få indrejseforbud i Schengen-lande i to år. Derfor vil hun rigtig gerne have dokumentation på, at det er legalt for hende at rejse ind i Danmark, så hun kan være på den sikre side, når hun ankommer, siger Karen Johansen.

Menighedsrådsformanden er ked af den måde, som forløbet har udspillet sig på.

- En forhindring er ryddet af vejen, men en ny står for døren. Vi håber og krydser fingre for, at det lykkedes. Jeg er så ked af at præsentere mit land på den måde, for det er ikke den måde, jeg tænker, vi gerne vil fremstå som danskere.

Yulianna Bawarska har boet i Tyskland i fire år, inden hun i 2022 flyttede til Danmark og blev organist i Nors, Tved og Øster Vandet kirker. Hun er uddannet operasangerinde fra universitetet i Odessa i Ukraine og har dannet par med tyske Tobias Nauman siden 2017.