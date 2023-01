Nu vil Ombudsmanden vide, hvem Prehn spiste med

Ombudsmanden vil stadig gerne vide, hvem det var, som Rasmus Prehn - nordjysk folketingsmedlem - spiste middag med på den københavnske restaurant Undici tilbage i juni 2020.

Hidtil har Prehn selv afvist at komme med navnet, og tidligere har Ombudsmanden afvist at gå ind i sagen, eftersom Udenrigsministeriet ikke lå inde med navnet på den person, som Prehn - der dengang var udviklingsminister - spiste med.

Men ifølge Ekstra Bladet har Ombudsmanden på baggrund af en artikel valgt igen at gå ind i sagen.

I et brev til avisen skriver Ombudsmanden, at det skyldes, at ministeriet måske alligevel har oplysninger om, hvem middagsgæsten var.

"Jeg er efterfølgende blevet opmærksom på, at det fremgår af Ekstra Bladets artikel, at forhenværende udviklingsminister Rasmus Prehn som svar på et spørgsmål om identiteten på den pågældende middagsgæst har udtalt, at han 'over for huset [har] sagt, hvem det var.' Jeg beder i lyset af det anførte om Udenrigsministeriets bemærkninger til Rasmus Prehns udtalelser i den nævnte artikel fra Ekstra Bladet. Jeg beder om at modtage bemærkningerne inden to uger fra datoen på dette brev", skriver Ombudsmanden.

Prehn har betalt restaurantudgiften tilbage, og har gentagne gange afvist at fortælle, hvem det var, han spiste med. I første omgang skrev han på bilaget, at gæsten var den nordjyske journalist Søren Wormslev - men det passede ikke.