Ny Gallup-måling: - Inger Støjberg kan få et helt vildt valg i Nordjylland

NORDJYLLAND:En dugfrisk Gallup-måling lavet af Kantar Public for Berlingske og Nordjyske viser, at 16 procent af de adspurgte nordjyder ville stemme på Inger Støjbergs Danmarksdemokraterne, hvis der var folketingsvalg i morgen.

Gallup-målingen er baseret på 419 interviews med repræsentativt udvalgte vælgere i Nordjyllands Storkreds i perioden 20.-26. september.

Med de 16 procent af stemmerne står Inger Støjbergs parti til at blive det andenstørste parti i Nordjylland. Socialdemokratiet står til 31 procent af stemmerne, mens Venstre og Konservative står til henholdsvis 13 og 11 procent. Dansk Folkeparti, der var tredjestørste parti ved sidste valg med knap 10 procent af stemmerne, fortsætter de senere års nedtur og ligger til 2 procent af de nordjyske stemmer.

Voldsomme tal

Og det er sensationelle tal, siger valgforsker Niels Nørgaard Kristensen fra Aalborg Universitet, der især hæfter sig ved Danmarksdemokraternes tal.

- Det er et helt vildt valg, Inger Støjberg og Danmarksdemokraterne ser ud til at kunne få i Nordjylland. Hun kommer til at ombryde det politiske danmarkskort, hvis det her holder, og hvis hun også får et godt valg på landsplan.

De 16 procent er højere end det, man ellers ser i meningsmålinger på landsplan. I de to seneste meningsmålinger fra Voxmeter lå Danmarksdemokraterne til 9,1 og 9,3 procent af stemmerne.

Niels Nørgaard Kristensen mener, at det er forventeligt, at Danmarksdemokraterne ligger 40-50 procent højere i Nordjylland, når Inger Støjberg stiller op heroppe.

- Vi ved jo stadig ikke så meget om partiet, men det er tæt forbundet med hende. Og rigtig mange nordjyder vil stemme personligt på hende, hvis de stemmer på Danmarksdemokraterne.

- Der er ingen tvivl om, at rigtig mange nordjyder kan lide hendes politik, person, retorik og måde at kommunikere på. Hun taler direkte ind i hjerterne på mange nordjyder. Så det er et fantastisk valg, hun ser ud til at kunne få i Nordjylland.

Niels Nørgaard Kristensen kalder Danmarksdemokraternes tal for voldsomme, og peger på, at det kun er sket få gange i danmarkshistorien, at et nyt parti stormer ind på scenen på denne måde.

- Det er rigtig, rigtig mange stemmer for et nyt parti. Man skal tilbage til Fremskridtspartiet i 1970'erne for at finde noget tilsvarende. Dansk Folkeparti kom også rigtig højt op, men først efter flere år.

- Det kan blive et jordskredsvalg for Danmarksdemokraterne, hvis de kommer ind med et tocifret tal. Det bliver ikke mindre sensationelt af, at det kommer på bagkant af en rigsretssag og en fængselsstraf til hovedpersonen.

Nedtur for V og DF

Men det er ikke kun Inger Støjbergs succes, der ifølge valgforskeren er sensationel. Dansk Folkeparti og Venstres nedture er også bemærkelsesværdige.

- Det er tæt på at være en total katastrofe for Dansk Folkeparti. De kan få svært ved overhovedet at komme i Folketinget. Det kan sagtens blive et farvel til dem, siger Niels Nørgaard Kristensen.

Venstre står traditionelt stærkt i det nordjyske, og endte ved sidste folketingsvalg med et højere resultat i Nordjylland end landsgennemsnittet.

I Gallup-målingen står Venstre med 13 procent til at ende under det landsgennemsnit, der er i flere meningsmålinger for tiden. For eksempel ligger de til 14,1 procent i den seneste måling fra Voxmeter.

- Det er starten på enden på, at Venstre er partiet, der står stærkt i landområderne. Det billede ser ud til at ændre sig i retningen af, at de skal til at dele i porten med Danmarksdemokraterne, siger Niels Nørgaard Kristensen.

Preben Bang Henriksen, folketingsmedlem og kandidat i Nordjylland for Venstre, køber dog ikke helt den udlægning.

- Det fandt allerede sted i 1960'erne, hvor Venstre holdt op med at være det gamle landbrugsparti, siger han og peger på, at tallene jo heller ikke er gode på landsplan.

- Vi ligger jo ikke særlig lunt i svinget på landsplan. Der lider vi stadig under turbulensen efter Lars Løkke Rasmussen og Inger Støjbergs farvel. I Nordjylland stiller Inger Støjberg op, og det er her, der kommer til at udspille sig en præsidentkamp mellem Inger Støjberg og Mette Frederiksen, siger Preben Bang Henriksen og fortsætter:

- Så at vi kommer til at sponsorere lidt af den, kommer ikke som nogen overraskelse for mig. Men jeg er overbevist om, at tallene retter sig. Vi har en ansvarlig økonomisk politik, der skal sættes spot på.

Præsidentvalget

Og netop kampen om stemmerne, der kommer til at udspille sig mellem Mette Frederiksen og Inger Støjberg, sætter Gallup-målingen også tal på.

De 294 respondenter, der overvejer at stemme personligt, har svaret på spørgsmålet "Hvilken kandidat stemmer du sandsynligvis personligt på ved folketingsvalget?". Mens 22 procent stadig ikke ved det, svarer 21 procent af de adspurgte Mette Frederiksen og 18 procent Inger Støjberg.

- Det bliver et væddeløb om Nordjylland mellem de to, siger valgforsker Niels Nørgaard Kristensen.

- Jeg kan dog godt forestille mig, at Mette Frederiksen kommer til at trække fra, når vi kommer tættere på opløbet. Dels er hun god retorisk. Dels har hun et stærkt partiapparat i ryggen. Inger Støjberg kan sagtens konkurrere på det første, men Danmarksdemokraterne er et nyt parti uden det store apparat.

Men det siger noget om Inger Støjberg, at hun alligevel ligger og konkurrerer med Mette Frederiksen om at få flest personlige stemmer i Nordjylland, understreger Niels Nørgaard Kristensen.

- Socialdemokratiet vil alt andet lige have flere muskler, også økonomiske muskler, at smide ind i valgkampen. Så jeg synes, at det tydeligt viser, at Inger Støjberg er født ud af folkehavet i Nordjylland. Hun har så godt fat heroppe.