Ny måling: Moderaterne er tredjestørst og DF er ude

Moderaterne med den tidligere statsminister Lars Løkke Rasmussen i front er steget eksplosivt i meningsmålingerne, siden valget blev udskrevet for to uger siden.

I den nyeste måling fra Voxmeter foretaget for Ritzau står partiet til at få 9,2 procent af stemmerne, hvis der var valg i morgen. Det giver partiet 17 mandater.

For bare en måned siden lå Moderaterne under spærregrænsen med 1,8 procent af stemmerne.

Det gør partiet til målingens tredjestørste parti - kun overgået af Socialdemokratiet og Venstre.

Til gengæld står Dansk Folkeparti nu til at komme under spærregrænsen med 1,8 procent af stemmerne.

Partiet har igennem flere måneder været faretruende tæt på spærregrænsen på to procent. Men det er første gang, at en Voxmeter-måling sender partiet ud af Folketinget.

For Moderaterne er der en statistisk usikkerhed på 1,8 procentpoint, og for Dansk Folkeparti er den på 0,8 procent.

Målingen er foretaget fra den 16. oktober til 18. oktober og er baseret på telefoninterview med 1008 personer.

Målingen viser desuden, at rød blok lige nu har et markant forspring med 87 mandater, mens blå blok står til at få 71 mandater.

Men ingen af blokkene kan altså alene tælle til 90. Selv med Moderaternes mandater kan blå blok ikke mønstre et flertal.

Derfor kan de fire nordatlantiske mandater ifølge den nyeste måling få en afgørende betydning for valgets udfald.

Moderaterne har ikke placeret sig i nogen af blokkene og vil heller ikke pege på en statsminister før efter valget. Løkke har sagt, at han ønsker en regering over midten med både røde og blå partier.

Lars Løkke Rasmussen, som har været statsminister to gange tidligere, er de seneste dage blevet spurgt, om han vil gå efter at blive statsminister en tredje gang.

Han har ikke meldt sig som statsministerkandidat og siger også, at han ikke har planer om det.

Dog afviser han det ikke fuldstændig og har også sagt, at han vil takke ja, hvis han bliver tilbudt posten.

Ifølge målingen fra Voxmeter er Inger Støjberg og hendes nystiftede parti, Danmarksdemokraterne, ved at miste pusten.

Fra at have været oppe på 11,2 procent i starten af august står den tidligere udlændinge- og integrationsministers parti til 7,4 procent.

Også De Konservative fortsætter ned. Da formand Søren Pape Poulsen 15. august meldte sig på banen som statsministerkandidat, stod partiet til over 13 procent og var på størrelse med Venstre.

Kort efter han havde annonceret sit kandidatur, fik partiet et rygstød og var i en enkelt måling oppe på 16,5 procent af stemmerne.

Siden har Søren Pape Poulsen haft flere skadelige personsager. Blandt andet har det vist sig, at hans nu tidligere ægtefælle har fortalt usandheder, som den konservative formand har fortalt videre i offentligheden.

Senest har han undskyldt for at have talt nedsættende om Grønland, efter at han angiveligt som justitsminister har kaldt Grønland for "Afrika på is".

/ritzau/