Ny nordjysk stjerne: - Det kan godt være, vi har været lidt kedelige

AALBORG:Theresa Berg Andersen fra SF er valgt til Folketinget, og hun kan næsten ikke få armene ned.

SF’eren var kun 129 stemmer fra at komme ind ved sidste valg, og denne gang skulle det være. 4.115 stemmer i Nordjylland giver hende soleklart det ene mandat, som Lisbeth Bech Nielsen har siddet på i denne valgperiode.

- Vi har den her gang mistet Lisbeth Bech Nielsen, som er rykket til en ny storkreds, så vi har jo været spændte på, om vi kunne gøre det lige så godt. Så at vi går frem, er vi ovenud glade og begejstrede for, siger det nyvalgte folketingsmedlem.

Berg Andersen fik 1632 stemmer i sin egen opstillingskreds, hvor hun er kendt som viceborgmester i Vesthimmerlands Kommune, og det har hjulpet hende, mener hun.

- Jeg er sikker på, at det hjælper, at der er mange i regionen, der kender mig i forvejen. Man får jo meget opmærksomhed, når man allerede er valgt ind, men så er jeg kendt på en anden måde.

SF har på mange måder haft en valgkamp, som har været præget af hverken skandaler eller bombastiske politiske udspil, og Theresa Berg Andersen ser det kun som en fordel.

- Det kan godt være, vi har været lidt kedelige, men vi har kørt en virkelig god kampagne, hvor vi har gjort det tydeligt for vælgerne, hvad vi mener, og hvad vi vil. Og det har ikke ændret sig under valgkampen, siger SF’eren.

Det har også betydet, at SF får 15 mandater, et mere end de seneste tre år. Hun har i den forgangne periode været vikar på Christiansborg i 14 måneder, og når hun nu skal tilbage, er der mange ting, hun gerne vil kæmpe for. Som dagtilbudsleder vil hun også gerne tale børnenes sag, selvom hun får indført, at partiet jo allerede har en dygtig ordfører på det område i Jacob Mark.

- Men så må jeg jo hviske ham lidt i ørerne, siger hun med et stort smil.