Ny undersøgelse: Nordjyderne fælder dom over regeringens håndtering af minksagen

NORDJYLLAND:Minksagen har fyldt meget i dansk politik de seneste par år. En minister har mistet sit job, der er uddelt en næse og flere advarsler.

Søndagens debat mellem de tre statsministerkandidater, Jakob Ellemann-Jensen (V), Mette Frederiksen (S) og Søren Pape Poulsen (K), understregede, at minksagen også kommer til at fylde i den kommende - eller allerede igangværende alt efter temperament - valgkamp.

Og lige netop minksagen kan ende med at afgøre det kommende folketingsvalg, mener valgforsker Niels Nørgaard Kristensen fra Aalborg Universitet på baggrund af en ny Panel Nordjylland-undersøgelse lavet for Nordjyske.

Her har 1414 repræsentativt udvalgte nordjyder i perioden mellem 24. august og 5. september svaret på, hvad de synes om regeringens håndtering af minksagen.

På spørgsmålet "Gennem de sidste godt tre år har regeringen haft en række store sager. Synes du, at regeringen har håndteret nedenstående sag godt eller dårligt? - Aflivning af mink i Danmark" svarer 18 procent "Godt håndteret" og 74 procent "Dårligt håndteret". De resterende otte procent svarer "Ved ikke".

- Det er ikke spor overraskende. Der har dannet sig en udbredt opfattelse i befolkningen af, at den sag har været super dårlig håndteret. Og det er isoleret set formentlig den vigtigste årsag til, at der lige nu er flertal for blå blok i meningsmålingerne, siger Niels Nørgaard Kristensen.

- Man kan historisk se, at enkeltsager over tid kan bundfælde sig så meget, at de simpelthen bliver årsagen til, at regeringer vælter og flertallet skifter. Mette Frederiksen er blevet upopulær primært på minksagen. Der er ingen tvivl om, at det er den sag, der trækker hele nedturen for Socialdemokratiet lige nu. Og minksagen kan sagtens ende med at koste Mette Frederiksen regeringsmagten, understreger valgforskeren.

Niels Nørgaard Kristensen peger på, at regeringen har forsøgt at sætte nye dagsordener for at fjerne fokus fra minksagen. Men det er næsten umuligt at få vendt det rundt. For hvis først sådan nogle sager får lov til at slå rødder, så er de enormt svære at komme af med igen. De bliver klæbende som fluepapir, siger han.

- Andre småsager begynder at blive blæst op. Hver gang nogen i regeringen laver en fejl - for eksempel bruger det forkerte betalingskort - så bliver det tolket ind i en ramme af, at der ikke er styr på tingene og at de ikke er troværdige. De gamle sager bliver taget op igen, og de nye bliver tolket i lyset af dem.