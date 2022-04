Nye tankskibe har kurs mod Skagen

FREDERIKSHAVN:Omladningen af russisk olie i farvandet ud for Frederikshavn - de såkaldte ship-to-ship operationer - fortsætter med uformindsket styrke.

Fredag aften har to tankskibe kurs mod Aalbæk Bugt. De kommer begge fra den russiske havn Ust-Luga i Den Finske Bugt med lasten fuld af det brændstof, som ifølge kritikere er med til at finansiere Ruslands krig mod Ukraine.

Det er det græske tankskib Bonita og samt tankskibet Nolde, der sejler under maltesisk flag.

Mens Nolde fredag aften kl. knap 23 befinder sig nord for Bornholm, sejler det 246 meter lange Bonita sejler i Kattegat på en position mellem Læsø og den svenske by Varberg. Bonita forlod Ust-Luga i mandags.

Tankskibet Nolde fra Malta Foto: Ian Greenwood/Vesselfinder.com

Det står ikke helt klart, hvad det er for et skib, der skal have den olie, Nolde og Bonita har i deres last, men et godt bud kunne være supertankeren Pertamina Prime fra Singapore, som har ligget øst for Hirsholmene siden 22. marts.

Fredag satte Nordjyllands Politi en stopper for den demonstration, miljøorganisationen Greenpeace indledte torsdag morgen mod Pertamina Prime. Demonstrationen betød, at den planlagte STS-operation fra tankskibet Seaoath fra Malta til supertankeren fra Singapore blev forsinket med mere end et døgn.