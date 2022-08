Nyt krav om afstand skal gøre cyklister trygge på vejene

Hvis du har cyklet på en landevej uden cykelsti, har du sikkert mærket suset fra forbipasserende biler, der er kommet for tæt på. Og måske er du blevet presset ud i rabatten eller i værste fald væltet af cyklen.

Den type situationer kan selvsagt være farlige og skabe utryghed i trafikken. Derfor vil transportminister Trine Bramsen (S) lovgive om, præcis hvor stor afstand bilister skal holde til cyklisterne på vejene.

- Det her handler om at få klare regler, så både bilister og cyklister ved, hvordan de skal begå sig i trafikken, hvor stor afstand der skal være mellem dem, og hvad man kan forvente af de andre, siger Trine Bramsen.

Som færdselsloven er i dag, skal bilister holde "tilstrækkelig afstand" til cyklister og andre trafikanter ved overhaling.

Men det er for ukonkret, mener ministeren. Hun peger på, at der i lande som Frankrig, Spanien og Tyskland er regler om, at biler skal holde mindst halvanden meters afstand, når de passerer cyklister på veje uden cykelsti.

- Det vil jeg gerne lade mig inspirere af, siger Trine Bramsen.

Udspillet får opbakning hos Cyklistforbundet, som længe har efterspurgt klare regler på området. Det fortæller landsformand Jens Peter Hansen:

- For som det er nu, er der alt for mange cyklister, der oplever utrygge forhold på vejene, og desværre er der en del, der af den årsag har parkeret cyklen.

Hos bilisternes forening, FDM, er der forståelse for, at de bløde trafikanter kan føle sig utrygge, hvis biler og lastbiler kommer for tæt på.

Men problemet skal ikke løses med et fastsat afstandskrav, mener Torben Lund Kudsk, der er afdelingschef i foreningen.

Han peger på, at det vil være for svært for bilister at vurdere i farten, om de eksempelvis holder halvanden meters afstand til cyklisterne. Og at de dermed let kan komme til at overskride færdselsloven uden at vide det.

Kampagner og skilte, der minder bilisterne om at holde afstand, er derimod vejen frem, lyder det fra FDM.

