Ombudsmanden går ind i sag om ministers bilagsrod

Folketingets Ombudsmand går nu ind i sagen om fødevareminister Rasmus Prehns brug af statens kreditkort på restauranter.

Det fremgår af et brev, som Ombudsmanden tirsdag har sendt til den socialdemokratiske fødevareministers tidligere arbejdsplads, Udenrigsministeriet.

Det skriver Ekstra Bladet.

I et tilfælde har ministeren afleveret et bilag for en middag, hvor det fremgår, at han havde spist middag med en navngiven journalist.

Men de to havde ikke spist middag sammen, afslørede Ekstra Bladet, hvilket ministeren har erkendt.

Han vil dog ikke fortælle, hvem han så har spist middag med i juni 2020.

Det er selv om han under et samråd for knap to uger siden blev spurgt gentagne gange.

I brevet fra Ombudsmanden bliver Udenrigsministeriet afkrævet svar på, om man kender identiteten på den journalist, som Rasmus Prehn i juni 2020 virkeligheden spiste med.

- Jeg beder derudover Udenrigsministeriet om at oplyse, om ministeriet er eller på noget tidspunkt har været i besiddelse af oplysning om, hvem forhenværende udviklingsminister Rasmus Prehn spiste middag med på restaurant Undici den 10. juni 2020, skriver Ombudsmanden ifølge Ekstra Bladet.

Fødevareministeren har sagt, at han har betalt middage med journalister, som i første omgang var betalt med ministerkortet, tilbage.

Det samme skulle ifølge Rasmus Prehn være gældende for drikkepenge betalt med ministerkortet.

Han har ikke kunnet svare på, hvordan det kunne ske, at han skrev et forkert navn på bilaget fra restauranten Undici.

- Det er pinligt. Det var dumt. Her må man mildest talt sige, at jeg har haft hovedet under armen. Hvad denne fejl skyldes, ved jeg ikke. Jeg ved ikke, hvor jeg havde mit hoved, da jeg skrev navnet, sagde Prehn i et samråd den 25. august.

/ritzau/