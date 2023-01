Ombudsmanden må igen opgive at finde navn i Rasmus Prehns bilagssag

Det er ikke lykkedes for Folketingets Ombudsmand at få svar fra Udenrigsministeriet om, hvem den nu tidligere minister Rasmus Prehn (S) spiste middag med på statens regning.

Det oplyser Ombudsmanden mandag til Ekstra Bladet.

Ombudsmanden skriver blandt andet, at "Udenrigsministeriet har i en udtalelse af 23. januar 2023 henholdt sig til det, som ministeriet tidligere har oplyst".

Det er, skriver Ombudsmanden, "at ministeriet, herunder relevante medarbejdere, ikke er eller på noget tidspunkt har været i besiddelse af anden oplysning om, hvem forhenværende udviklingsminister Rasmus Prehn spiste middag med på restaurant Undici den 10. juni 2020, end den oplysning, som fremgik af bilaget vedrørende middagen på restaurant Undici".

For to uger siden genåbnede Ombudsmanden ellers sagen, som i første omgang blev lukket i oktober sidste år.

Sagens kerne er, at Rasmus Prehn havde afleveret et bilag for en middag, hvor det fremgik, at han i sin tid som udviklingsminister havde spist middag med en journalist fra Nordjyske.

Det var journalistens navn, som Prehn havde skrevet på bilaget.

Men de to havde ikke spist middag sammen, afslørede Ekstra Bladet, hvilket ministeren siden har erkendt.

- Det er pinligt. Det var dumt. Her må man mildest talt sige, at jeg har haft hovedet under armen, sagde Rasmus Prehn i august under et samråd.

- Hvad denne fejl skyldes, ved jeg ikke. Jeg ved ikke, hvor jeg havde mit hoved, da jeg skrev navnet.

Rasmus Prehn har dog ikke villet fortælle, hvem han så spiste middag med i juni 2020 på den italienske restaurant Undici, da han var udviklingsminister under Udenrigsministeriet.

Rasmus Prehn har i flere tilfælde brugt sit ministerkort til at betale på restauranter og på værtshuse.

Det har givet Rigsrevisionen anledning til at indlede en undersøgelse af alle ministres brug af ministerkreditkort fra 2015 og frem.

