Omfartsvej skærer byråd midt over: Den kommer til at koste kassen

STØVRING:Et markant mindretal kæmper stadig imod, men et historisk stort anlægsprojekt ruller videre i Rebild Kommune.

Det er Ny Nibevej, omfartsvejen syd om Støvring, som skal sende trafikken fra Skørping uden om villakvarterer, der nu for alvor tager form.

Et flertal i byrådet satte torsdag aften gang i miljøundersøgelser og detaljeret planlægning for vejen, der indtil videre står til at koste omkring 60 millioner, men helt sikkert bliver endnu dyrere.

Og netop pengene var det tunge argument for modstanderne, der talte ni medlemmer fra Socialdemokratiet, SF, Enhedslisten og Den Sociale Fællesliste.

- Den vej ender med at blive nok 40 millioner kroner dyrere end budgetteret. Jeg synes, at de byrådsmedlemmer, som er så vilde med Ny Nibevej, skylder vælgerne at sige, hvilke projekter vi så ikke skal lave, fordi vi rammer anlægsloftet. Er det en hal i Øster Hornum eller en hal i Haverslev, der skal droppes, spurgte Lars Hørsman fra Den Sociale Fællesliste.

Peter G. Hansen fra Socialdemokratiet sang i samme toneleje:

- Ingen snakker om, hvor millionerne skal komme fra. Det bekymrer mig, når vi har så mange hængepartier i kommunen. Hvorfor ikke få styr på de ting først, sagde S-gruppeformanden.

Flertallet i byrådet med Venstre, Konservative og Radikale Venstre holdt fast.

- Ny Nibevej er nødvendig på grund af udviklingen af Støvring og for at aflaste Buderupholmvej. Der er allerede planlagt nye boligområder syd for Buderupholmvej, så det er på høje tid, at vi får en Ny Nibevej. Vejen er ikke "nice to have". Den er "need to have", sagde Mads Holm Danielsen fra Det Konservative Folkeparti.

Ny NIbevej i Støvring Omfartsvejen syd om Støvring skal forbinde Buderupholmvej med den eksisterende Nibevej og kobles på tæt på motorvejen.

Vejen skal give trafikken fra Skørping lettere adgang til motorvejen og aflaste den smalle Buderupholmvej, som med kommende boligudstykninger vil gå gennem et villakvarter.

Rebild Byråd har i sin investeringsplan afsat knap 49 millioner kroner.

Nuværende estimat lyder på knap 60 millioner, men indeholder blandt andet ikke udgifter til ekspropriering

Nu skal projektet miljøundersøges. Forslaget forventes at komme i offentlig høring i begyndelsen af næste år, så byrådet kan træffe den endelige afgørelse i foråret 2023. VIS MERE

Ny Nibevej har været i spil i årtier. I juni 2021 lagde byrådet sig endelig fast på en linjeføring, der går mere sydligt omkring Støvring end i de oprindelige planer. Projektet, som kommunen nu arbejder videre med, flytter vejen yderligere ca. 100 meter mod syd.

- Det betyder jo bare, at biler fra Skørping får endnu længere køretid. Det er en endnu dårligere løsning, sagde Morten Lem (S), der i teknik og miljøudvalget udlod at stemme, men på byrådsmødet sagde klart nej.

Flemming Larsen fra Enhedslisten stemte imod med henvisning til, at omfartsvejen skal gå gennem fredet natur og fredskov.