Omstridt bosted skal forklare sig til styrelse

VRÅ:Selskabet bag det omstridte botilbud i Vrå, som skal huse afviste asylansøgere, skal nu redegøre over for Udlændingestyrelsen, hvorfor Botilbuddet Norden kun har tilladelse til at huse 7 beboere og ikke de 18, som selskabet angav i deres ansøgning.

Det skriver Udlændingestyrelsen i et skriftligt svar til TV2 Nord.

Når Botilbuddet Nord Aps har redegjort for det, vil styrelsen tage stilling til det videre forløb i sagen.

Det private selskab Botilbuddet Norden Aps indgik efter udbud en kontrakt med Udlændingestyrelsen om at huse op til 20 afviste asylansøgere på en landejendom på Bakkevej 1-3 i Vrå. Kontakten har en værdi af 125 millioner kroner.

Sagen begyndte at rulle, da naboer til det kommende bosted fik en invitation i postkassen til et borgermøde 6. juli. Mødet blev dog aflyst, da det kom frem, at bostedet ikke havde tilladelse til at indkvartere mere end syv asylansøgere.

Selvom mødet blev aflyst, mødte flere hundrede naboer op for at udtrykke deres utilfredshed med bostedet. Borgerne er oprørte over, at gruppen af udlændinge ifølge Ekstra Bladet er dømt for mord og har misbrugsproblemer.

Botilbuddet Norden Aps skal have en tilladelse fra Teknik- og Miljøudvalget i Hjørring Kommune, hvis de skal huse mere end syv asylansøgere. Det ser dog ud til, at Hjørring Kommune vil vende tomlen ned.

- Det her ligner en klar ommer, har borgmester i Hjørring Kommune Søren Smalbro (V) tidligere udtalt til Nordjyske.

Botilbuddet Norden overtager opgaven med de afviste asylansøgere fra 1. september - hvis Udlændingestyrelsen giver grønt lys.

Herefter skal hele beboergruppen gradvist flyttes inden 30. oktober.