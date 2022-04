Op mod 200.000 danske hjem skal bytte naturgas ud med fjernvarme

Op mod 50 procent af de husholdninger, der i dag bruger naturgas, skal være overgået til fjernvarme senest i 2028.

Det siger klima-, energi- og forsyningsminister Dan Jørgensen (S) på et pressemøde tirsdag. Her præsenterer regeringen sit udspil til, hvordan Danmark skal blive uafhængig af russisk gas.

Ifølge regeringen er der i dag omkring 400.000 danske hjem, som opvarmes med naturgas.

For 30-50 procent af dem vurderer regeringen, at fjernvarme vil være det bedste alternativ. De skal omstille sig til fjernvarme løbende og senest i 2028.

Andre skal have varmepumpe. Regeringen vurderer, at det vil være "attraktivt" for omkring 20 procent af husstandene at få en varmepumpe inden 2030.

- Det er realistisk, men vi har travlt, siger Dan Jørgensen.

Han understreger, at "vi ikke kan tvinge danskerne til at have en bestemt varmekilde".

- Men jeg må sige, at der er meget stor efterspørgsel ude fra kommunerne og fjernvarmeselskaberne for at tilvejebringe de muligheder, der er for at få udrullet fjernvarmen hurtigere, siger han.

Ifølge brancheorganisationen Dansk Fjernvarme vil omkring to tredjedele - over 250.000 husstande - som har gasfyr, kunne få tilbud om fjernvarme.

Der er dog områder i Danmark, hvor husene ligger spredt og er for få til at få et fjernvarmenet, skriver regeringen i sit udspil. Her kan det blive relevant at kigge på andre løsninger, for eksempel individuelle varmepumper.

Bor man i et område med fjernvarme, løber det i en hovedledning i vejen. Dermed kan man omlægge til det. Er der ikke etableret en hovedledning i ens område, skal det lokale fjernvarmeværk og kommunen beslutte at udvide forsyningen i området.

Med regeringens udspil skal alle husejere med gas- eller oliefyr ved årets udgang have fået et brev med klar besked om, hvorvidt de kan få fjernvarme eller ej.

- Ofte vil en forbruger sige, at de gerne vil på fjernvarme, men de har ikke sikkerhed for, om den kommer eller ej. Det er det, vi siger nu. Det får I sikkerhed for inden udgangen af året, siger Dan Jørgensen.

- Er der ikke sikkerhed, er der mulighed for at få gode varmepumper. Dem, der så må være tilbage, de skal over til biogas, sådan at de stadig har gasfyr, men det er så en grøn biogas, som vil sikre, at vi er fri fra Putin (Vladimir Putin, Ruslands præsident, red.).

/ritzau/