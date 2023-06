Over 60 procent ønsker at cigaretter skal koste 100 kroner

Mere end seks ud af ti danskere ønsker, at en pakke cigaretter skal koste 100 kroner.

Det fremgår af en ny meningsmåling, der er foretaget af Epinion for Kræftens Bekæmpelse med omring 2000 respondenter.

Helt præcist mener 62 procent, at gennemsnitsprisen skal stige fra de nuværende 60 til 100 kroner. 26 procent er imod prisstigninger.

- Prisen er afgørende for, hvor mange der ryger. Derfor håber jeg, at man inde på Christiansborg vil lytte til vælgerne og hurtigst muligt skrue tobaksafgifterne op, siger Jesper Fisker, administrerende direktør i Kræftens Bekæmpelse.

Torsdag har sundhedsminister Sophie Løhde (V) indkaldt sundhedsordførerne fra alle Folketingets partier til drøftelser om forebyggelse af tobak, nikotin og alkohol.

Kræftens Bekæmpelse opfordrer til, at prisen på tobak bliver en del af dagsordenen.

Sophie Løhde anser afgiftsstigninger som et muligt værktøj til at få færre folk til at ryge.

- Jeg forventer, at det vil være blandt de initiativer, som Folketingets partier kommer til at drøfte ved de kommende møder, siger hun til Politiken.

Ifølge Sundhedsstyrelsen dør knap 16.000 danskere af rygning hvert år. Tobaksrøg er således den enkeltårsag, der dræber flest.

Det er særligt SVM-regeringens vælgere, der støtter op om idéen.

64 procent af Socialdemokratiets vælgere ønsker således prisstigninger, mens det gælder for 58 procent af Venstres og 71 procent af Moderaternes.

Omvendt mener kun fire ud af ti af Nye Borgerliges vælgere, at prisen skal stige.

Kim Edberg Andersen, sundhedsordfører i Nye Borgerlige, støtter partiets vælgere. Han mener derfor ikke, at det skal være dyrere at ryge som dansker, lyder det i Politiken.

Ifølge Kræftens Bekæmpelses direktør kan prisen på cigaretter ikke stå alene.

- Der er brug for færre butikker med tobakssalg og flere røgfrie miljøer, så det bliver sværere at ryge, siger Jesper Fisker.

- Og så er der brug for bedre hjælp til rygestop.

Forhandlinger om yderligere forebyggelsestiltag på sundhedsområdet torsdag.

/ritzau/