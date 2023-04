Overraskende drejning: Lone og Vivi føler de er blevet lyttet til

HADSUND:Det var med bange anelser, at fysioterapeut Lone Nørgaard og Vivi Harbo Christiansen lidt før klokken 18 torsdag aften satte sig på tilhørerpladserne i en propfyldt byrådssal i Hadsund.

De frygtede, at politikerne ville beslutte sig for at kaste 4,85 millioner kroner efter det skimmelsvamp-befængte sundhedshus i Vestergade Hadsund.

Her er 10 af Lone og Vivis kolleger blevet syge af at arbejde. De blev alle genhuset i september i fjor, og de vil helst ikke flytte tilbage.

Det blev en meget kort fornøjelse på byrådsmødet - men en stor én af slagsen for de to kvinder, som i en artikel i Nordjyske, "Gå ikke tilbage til en fuser", i kraftige vendinger advarede politikerne om, at udgifterne til at bringe sundhedshuset på ret køl risikerer at løbe løbsk.

På byrådsmødet meddelte borgmester Mogens Jespersen (V) overraskende, at sagen er udsat. Og de to kvinder forlod straks efter byrådsmødet med et smil på læben.

Kommunens fagfolk i Arden skal have tid til at gennemgå de to uafhængige forslag til udbedring af Sundhedshuset i Hadsund, som rådgivende ingeniørfirmaer har lavet, oplyser borgmesteren.

Ergoterapeut Vivi Harbo og fysioterapeut Lone Nørgaard stod frem i Nordjyske og advarede politikerne: "Gå ikke tilbage til en fuser", og det har de ikke fortrudt. Foto: Lars Pauli

- Vi er godt tilfredse, og vi gik fra byrådsmødet med et bredt smil. Selv om borgmesteren ikke sagde, at det havde noget at gøre med det, vi har udtalt til Nordjyske, så tolker vi, at der er blevet lyttet til os. Vi har det rigtig godt med, at vi er stået frem, fortæller Lone Nørgaard.

- Og vi er glade for, at de vil undersøge det grundigt, tilføjer hun.

Lone Nørgaard krydser fingre for et bestemt resultat af byrådets tænkepause:

Hun håber, Mariagerfjord Kommune kommer frem til, at det vil blive for dyrt at sætte sundhedshuset i Hadsund i stand, og at der findes en anden, alternativ løsning til at huse de ansatte i sundhed og træning.