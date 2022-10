Overraskende udmelding: Prehn vil vente med 3. Limfjordsforbindelse

VRÅ:Først var det Radikale Venstre, der i sidste uge meldte ud, at partiet gik ind for at udskyde 3. Limfjordsforbindelse for at få råd til at investere i blandt andet elnettet. Mandag aften fulgte socialdemokratisk minister og folketingskandidat i Nordjylland, Rasmus Prehn trop:

- Vi er nødt til at lette foden lidt fra speederen for at finde penge til en række akut opståede problemer. Derfor er vi parat til en lille udskydelse af en Limfjordsforbindelse, sagde Rasmus Prehn til Valgtræf, som Nordjyske, TV2 Nord og DR P4 Nordjylland holdt i Vrå mandag aften.

Den højst overraskende udmelding fra Socialdemokratiet kommer efter, at statsminister Mette Frederiksen tidligere i valgkampen har afvist, at det kan komme på tale at pille ved investeringen i en 3. Limfjordsforbindelse.

3. Limfjordsforbindelse er en del af den store infrastrukturaftale fra sommeren 2021, hvor et bredt flertal i Folketinget blev enige om en række forskellige projekter. Et led i aftalen var, at man ville anlægge 3. Limfjordsforbindelse over Egholm, og at processen skulle gå i gang i 2025.

Normalt skal alle deltagende partier høres, inden man laver om i et indgået forlig. Først meldte Radikale Venstre sig altså på banen med at se på en udsættelse af nogle af investeringerne i forliget, og nu følger altså Socialdemokratiet trop.

Om der er opbakning blandt de andre forligspartier, som også tæller partierne i blå blok, er mere tvivlsomt. I hvert fald vakte den radikale udmelding i sidste uge både undren og vrede hos Venstres nordjyske folketingsmedlem, Preben Bang Henriksen.

- Der er aldeles ikke noget, vi vil bakke op om. Det vil være en katastrofe for Nordjylland, hvis projektet bliver udskudt. Vi risikerer, at udviklingen går i stå nord for fjorden, og Vendsyssel ender som et nyt Lolland-Falster, siger Preben Bang Henriksen.

Anlægsloven bliver sat til afstemning i løbet af 2024 - medmindre altså at valget ender med, at modstanderpartierne får flertal. Mod forbindelsen er SF, Enhedslisten, Frie Grønne og Alternativet. Moderaterne har endnu ikke taget stilling til projektet - de tre nordjyske kandidater er uenige om, hvorvidt det er en god ide.