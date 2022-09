Pape og ægtemanden går fra hinanden efter ugers mediestorm

I søndags var Søren Pape Poulsen ledsaget af sin ægtemand i forbindelse med et gallataffel under fejringen af dronningens 50-års regeringsjubilæum.

Onsdag morgen skriver De Konservatives formand på Facebook, at han og ægtemanden Josue Medina Vasquez Poulsen går fra hinanden.

Meldingen kommer efter en række sager med Josue Medina Vasquez Poulsen i fokus. I sidste uge beklagede Pape, der er statsministerkandidat, at hans mand har sagt forkerte ting, som Pape selv har viderebragt i offentligheden.

- Nogle dage er sværere end andre. Sådan en dag er i dag. Josue og jeg går fra hinanden, skriver Pape på Facebook.

- Der har været meget skriveri om mit privatliv mm. gennem et stykke tid. Jeg ønsker ikke at gå yderligere ind i dette, men blot sige, at vi begge er enige om, at vores ægteskab er slut og ønsker hinanden det bedste videre på livets rejse.

- Jeg har ikke yderligere at bemærke til medier m.fl. og beder om forståelse herfor, skriver Pape.

Da De Konservative holdt landsråd i København i weekenden, nævnte Pape ikke mediestormen omkring ham og ægtemanden i sin tale, men emnet fyldte det hele efterfølgende, da pressen fik Pape i tale.

- Jeg kommer ikke til at gå mere ind i det. Jeg tror, at folk, der har fulgt med i det, kan se, at det ikke har været så kønt. Men nu har jeg sagt det, og jeg er ærgerlig over det, og nu er mit fokus på at føre politik, sagde Pape lørdag til pressen efter sin tale.

Fredag havde Pape beklaget på Facebook, at han havde viderebragt forkerte ting. Dagen før beklagede Pape i "Lippert" på TV 2 News nogle møder med regeringstoppen fra Den Dominikanske Republik, hvor Papes mand kommer fra, under en ferie i 2018. Dengang var Pape justitsminister.

Det er kommet frem, at Pape ikke informerede Udenrigsministeriet om møderne, hvilket ministre ellers normalt gør, når de mødes med medlemmer af andre landes regeringer. Historien er afdækket i både Ekstra Bladet og Jyllands-Posten.

Da Pape for første gang præsenterede Josue Medina Vasquez som sin kæreste i 2014, fortalte Pape blandt andet, at kærestens onkel var præsident i Den Dominikanske Republik. Den information er blevet gentaget i flere medier.

Men siden er det kommet frem, at Papes ægtemand ikke er nevø til den tidligere præsident Danilo Medina Sánchez biologisk set.

Fredag kunne Ekstra Bladet også fortælle, at Pape på en konference for antisemitisme havde fortalt, at Josue Medina Vasquez Poulsen er jøde.

Venner og menighedsfæller til ægtefællens forældre har dog til samme medie fortalt, at familien i virkeligheden var en del af det kristne trossamfund Syvende Dags Adventistkirken.

Pape meldte sig som statsministerkandidat i sidste måned. Og siden er der skruet gevaldigt op for interessen både for ham og De Konservative.

Ritzau har været i kontakt med De Konservative. Pape eller partiet kommenterer ikke sagen yderligere, lyder det, men der henvises til Facebook-opslaget.

Pape og Josue Medina Vasquez Poulsen blev gift i slutningen af sidste år. De mødte hinanden i Bruxelles i 2013.

/ritzau/