Partifælle afløser Søren Gade som kommitteret for Hjemmeværnet

En Venstre-mand afløser en anden som kommitteret for Hjemmeværnet.

Forsvarsministeriet oplyser torsdag aften på sin hjemmeside, at folketingsmedlem Torsten Schack Pedersen (V) fra 1. marts bliver kommitteret for Hjemmeværnet.

Den kommitterede for Hjemmeværnet er politisk udpeget.

Torsten Schack Pedersen kommer sammen med chefen for Hjemmeværnet, generalmajor Jens Garly, til at udgøre hjemmeværnsledelsen, som over for forsvarsministeren er ansvarlig for Hjemmeværnets samlede virke.

Han afløser Søren Gade (V), der i december trak sig fra posten efter at være blevet Folketingets formand.

- Torsten Schack Pedersen har solidt kendskab til både Hjemmeværnets og Forsvarets opgaver og udfordringer gennem blandt andet flere års arbejde som medlem af Folketingets Forsvarsudvalg, siger fungerende forsvarsminister Troels Lund Poulsen (V).

- Han har gennem sit politiske virke været dybt engageret i at rekruttere og motivere til frivilligt arbejde.

- Med det trusselsbillede, vi står i nu, er Hjemmeværnets arbejde og kompetencer en hjørnesten i vores sikkerhedspolitik, siger han.

Torsten Schack Pedersen kommer som kommitteret blandt andet også til at stå i spidsen for arbejdet med at rekruttere frivillige til Hjemmeværnet.

Han skal også arbejde for et godt forhold mellem befolkningen og Hjemmeværnet.

Generalmajor Jens Garly ser frem til samarbejdet med Torsten Schack Pedersen.

- Sammen skal vi udvikle Hjemmeværnet inden for de rammer, der vil blive givet i det kommende forsvarsforlig og i øvrigt fortsætte den positive udvikling, Hjemmeværnet er inde i, hvor vi oplever stor efterspørgsel på vores indsats og kompetencer, siger han til Hjemmeværnets hjemmeside.

