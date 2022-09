Patienter må vente i timevis på at blive behandlet

På papiret ser det godt ud: På akutmodtagelserne i Region Nordjylland skal en ventetid på over fire timer være absolut sjælden. Servicemålet siger, at mindst 90 procent af patienterne skal have fået en behandlingsplan senest fire timer efter ankomst til en akutmodtagelse.

Men virkeligheden på skadestuerne er en ganske anden, og mange patienter kommer til at vente langt længere end fire timer.

Det er - er alle enige om - ganske utilfredsstillende, for ventetiden tilbringes ofte på gangene. Patienterne er nemlig ofte ældre mennesker - mange med kroniske sygdomme.

Ventetiden er en af grundene til, at sundhedsudvalget i Region Nordjylland har bestilt en orientering om tilstanden på akutmodtagelserne i Region Nordjylland.

Den er netop blev udsendt til politikerne i regionens sundhedsudvalg, og den viser, at den gennemsnitlige ventetid er langt højere end målsætningen.

Værst står det til på den største af regionens akutmodtagelser. På akutmodtagelsen på Aalborg Universitetshospital er ventetiden længst - kun 51 procent af patienterne får en behandlingsplan senest fire timer efter ankomst. I Hjørring er det lidt bedre - her er er det kun 46 procent af patienterne, der venter mere end fire timer. Gennemsnitligt kortest ventetid er der i Hobro og Thisted - her er det 59 og 65 procent, der får en behandlingsplan inden for fire timer.

Torsdag blev sagen drøftet i sundhedsudvalget.

- Der har været lange ventetider længe. Hvad er årsagen?

- Det er klart utilfredsstillende. Det er ikke rart at høre om de lange ventetider, og som politiker er noget af det værste at se patienter på gangene. En af forklaringerne er, at vi kan se, at der er sket en stigning i antallet af patienter, og nu skal vi have undersøgt hvad det skal skyldes. Det kan jo være, at nogen af dem kunne have undgået et besøg på akutmodtagelsen, siger Lina Hundebøll Jespersen (V), formand for sundhedsudvalget.

- Hvad kan der gøres ved det?

- Vi kan se, at der mange patienter kunne have fået den nødvendige behandling i primærsektoren, og ikke nødvendigvis skulle på sygehuset. Derfor skal vi have startet en dialog med praksislæger, plejehjem og andre om at undgå at sende patienter, der kunne have fået behandling andet sted, afsted.

- Har du et bud på, hvornår det bliver bedre?

- Nej. Personalet er allerede hårdt presset, og kan ikke løbe hurtigere. Nu skal vi i gang med budgetforhandlingerne, og her vil vi have fokus på akutmodtagelser og skadestuer. Men det er umuligt, at sige hvornår problemerne er løst, siger Lina Hundebøll Jespersen.