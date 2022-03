- Patienter skal slippe for at betale p-bøder

De patienter, der har fået en p-afgift mens de var til behandling på Aalborg Universitetshospital - både ved Sygehus Syd og Sygehus Nord - kommer måske til at slippe for at betale den.

I hvert fald hvis det står til den konservative politiker, Per Larsen,

I januar 2020 blev der indført nye parkeringsregler ved sygehusene, og det har gjort det noget nemmere at finde en p-plads, men omvendt er der flere patienter, der har fået en træls efterregning. For siden der blev lavet tidsbegrænset parkering - har der været klager fra de patienter, der efter endt behandling er kommet ud til deres bil, og har fået en dyr hilsen i forruden.

For egentlig må patienter gerne holde i op til 12 timer gratis, men der når en del alligevel har fået en parkeringsafgift skyldes det, at de enten har tastet forkert, misforstået reglerne eller en anden fejl. Når man parkerer skal man stille p-skiven, og må maksimalt holde der en time uden ærinde på sygehuset. Efter den første time skal man så indtaste bilens registreringsnummer på ipads inde på selve sygehusene. Udfører man ikke registreringen korrekt, er risikoen for en p-afgift stor, for p-vagter fra firmaet Apcoa holder nemlig pladserne under striks opsyn.

- Patienter skal ikke komme hjem med en p-afgift. Vi har gratis sygehusbehandling her i landet, og så duer det ikke, at der er patienter, der får en p-afgift, fordi de har lavet en fejl. For nogle - især ældre - kan det være en stressende situation at skulle på hospitalet, og så kommer man nemmere til at lave fejl. Nogle har også meget travlt med at komme ind. Derfor vil jeg tage sagen op i regionsrådets forretningsudvalg, siger Per Larsen, der er regionsråds- og folketingsmedlem for Det Konservative Folkeparti.

Helt let bliver det imidlertid ikke, erkender politikeren.

For den nemmeste løsning - en p-plads uden tidsbegrænsning - duer nemlig ikke. Indtil 2019 var der fri parkering i fire timer ved sygehusene, men til gengæld var det ofte særdeles svært at finde en plads. For gratis p-pladser er der ikke mange af i Aalborg, og eftersom p-pladserne ligger i gåafstand til midtbyen var der mange butiksansatte og folk på indkøbstur, der parkerede bilen ved sygehusene.

- Jeg har ikke den perfekte løsning, men det skal løses. I første omgang kunne vi ganske simpelt vedtage, at patienter, der får en p-afgift kan slippe for at betale den hvis de kan bevise, at de havde et ærinde på hospitalet, siger Per Larsen.