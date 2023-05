Svipser: Brugte 78.000 kr. på at undersøge noget, man allerede vidste

AALBORG:Aalborg Forsyning satte i efteråret det store apparat i gang.

En række artikler fra Danwatch havde afsløret, at der var købt kul for over 600 millioner kroner af virksomheden Mercuria Energy Trading, som blandt andet hørte hjemme i skattelylandet De Britiske Jomfruøer.

Per Clausen, bestyrelsesformand for Aalborg Forsyning, var så overrasket og utilfreds med afsløringen, at han straks iværksatte en undersøgelse af Mercuria.

- Det er helt nye oplysninger for os, sagde Per Clausen og kaldte det "rigtig skidt, hvis det er sket" og "rigtig ærgerligt".

Undersøgelsen er endt med at koste Aalborg Forsyning 156.000 kroner, hvoraf Fjernvarme Fyn betaler halvdelen, altså 78.000.

Placering i skattely var kendt

Det viser sig nu, at Aalborg Forsyning allerede i marts 2022 - over et halvt år inden Danwatch skrev om det første gang - blev gjort opmærksom på, at Mercuria Energy Trading i sidste ende er registreret i skattelyet De Britiske Jomfruøer.

Dengang gjorde forvaltningen tilsyneladende ingenting med den information. Per Clausen fastholder, at han ikke var vidende om, at kulhandleren var registreret i skattelylande, før medierne gjorde ham opmærksom på det i november.

Han fortæller Danwatch, at han indtil da kun havde hørt, at Mercuria skulle været et schweizisk ejet selskab, og at der derfor ikke skulle være grundlag for den undersøgelse, som han så senere satte i gang.

Som Nordjyske tidligere har kunnet fortælle, er Aalborg Forsynings konklusion på undersøgelsen, at man kan fortsætte med at handle kul med Mercuria Energy Trading.

Læs hele artiklen fra Danwatch her.