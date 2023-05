Plejecenter bygges om for 170 millioner

DRONNINGLUND:Brønderslev Byråd vedtog onsdag aften at bygge plejecenter Margrethelund om for 170 millioner kroner.

Projektet har været undervejs i flere år, men nu bliver det altså en realitet.

81 plejeboliger bliver moderniseret og ombygget - de største med et areal på 68 m2, mens de mindste bliver på 56 m2. Størstedelen finansieres af et såkaldt støttet lån, mens kommunekassen finansierer godt 15 millioner kroner.

Færch og Co A/S har vundet udbuddet efter forhandling, og et enigt byråd sagde ja til, at projektet fysisk kan gå i gang i 2024 og forhåbentligt være afsluttet i 2027.

Formand for ældreomsorgsudvalget Carsten Ullmann (DD) glæder sig til at komme i gang med ombygningen:

- Beboerne har længe været stillet en ombygning i udsigt, og det trænger lejlighederne også til. Selve Margrethelund med den store og smukke vinterhave fortjener bedre rammer, og de kommer altså heldigvis nu. Projektet har arkitektonisk fokus på at lade vinterhaven være Margrethelunds hjerte, hvorfra nærmest alt udgår.

- Jeg er glad for, at et enigt byråd er med på denne beslutning. Nogle af boligerne på Margrethelund er i dag meget små. Nu bliver de tidssvarende, og det er ikke kun til glæde for beboere og pårørende, men også for vores personale, som får bedre arbejdsvilkår med blandt andet større badeværelser med videre.

Ingen af de nuværende beboere skal genhuses på andre plejecentre. De kan blive på Margrethelund under renoveringen.