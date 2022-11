Politikere har ikke fået valgplakater ned - men det er ikke det værste

Det er ikke ligefrem første gang, den er gal.

Når politikerne skal op og hænge i lygtepælene, skal de ned igen, og midnat mellem onsdag og torsdag skulle de sidste valgplakater fra Folketingsvalget være væk. Den regel lever ikke alle op til, viser en hurtig køretur rundt i Aalborg.

Kandidater fra adskillige partier har nemlig efterladt deres portrætter i lygtepælene, selvom valget nu er over otte dage væk. Det ærgrer kommunen.

Alene siden fristen udløb, har Aalborg Kommune fået ti henvendelser fra borgere angående plakater, som endnu ikke er taget ned.

Morten Klessen fra Socialdemokratiet kom netop ikke i Folketinget. Han har heller ikke fået alle sine plakater ned. Her på Ågade i Aalborg torsdag eftermiddag. Foto: Torben Hansen

Niels Sloth Christiansen, der er afdelingsleder for By- og Landskabsforvaltningen, fortæller, at man i begyndelsen af næste uge kører nogle målrettede ture rundt i kommunen. Så kan man forhåbentlig få de sidste ulovlige plakater væk.

- Nu tager vi ud og kigger og ser, om der hænger nogen. Så må vi se, om der også skal sendes en regning, siger han

Christiansen fortæller, at politikerne får en regning på den reelle pris, det koster kommunen at tage plakaten ned og opbevare den, ikke en fast afgift. Han kan derfor ikke sige præcist, hvor dyrt det bliver for politikerne per plakat.

Prisen afhænger af, hvor lang tid det tager at tage plakaterne ned, hvor mange plakater de finder og så videre. Den samlede pris for at samle plakaterne ind bliver delt på antallet af plakater, og derefter bliver der sendt en regning til synderne.

Flere steder i Aalborg har politikere ikke fået taget deres valgplakater ned til tiden. Her er det Enhedslistens plakater på Louise Plads torsdag eftermiddag. Foto: Torben Hansen

Ifølge loven skal der være navn, adresse, e-mailadresse og telefonnummer på den person, der er ansvarlig for ophængning af plakaterne eller partiorganisationen bag. Hvis det ikke er tilfældet, er der heldigvis ansigt på de fleste plakater. Så det er ikke så svært at finde ud af, hvem synderen er, fortæller afdelingslederen.

- Men hvis der kun er en håndfuld plakater, samler vi dem bare ind uden at sende regninger ud. Så kan det næsten ikke betale sig, siger han.

Der var noget mere end en håndfuld, da Nordjyske kørte en tur torsdag eftermiddag.

Her er det en plakat, som er faldet ned ved Karolinelund torsdag eftermiddag. Foto: Torben Hansen

Det er forurening

Vejforvaltningen holder selvfølgelig også øje med plakater og tager dem ned, når man er ude på andre opgaver.

Men det er ikke plakaterne, der irriterer Niels Sloth Christiansen meest; det er de plasticstrips, som bruges til at sætte plakaterne op. Dem er der langt flere tilbage af, og kommunen får ikke fjernet dem alle.

- Der er mange der glemmer at tage strips med sig. Det er ærgerligt, og det er platicforurening. Det ser grimt ud i træer og lygtepæle, siger Sloth Christiansen.

Især strips irriterer afdelingsleder Niels Sloth Christiansen. Billeder taget torsdag eftermiddag. Foto: Torben Hansen

I modsætning til plakaterne kan kommunen ikke se, hvor stripsene "hører hjemme", og hvilken kandidats plakater, de stammer fra. Derfor går det fra kommunens budget, ikke kandidaterne, hvis de skal ryddes op. Og det er jo ikke, fordi kommunen har uendeligt budget til at rydde op efter politikere, siger Niels Sloth Christiansen.

Han sender derfor en opfordring til alle kampagnemedarbejdere og politikere.

- Man skal lige være lidt mere opmærksom. Og få sine strips med sig.