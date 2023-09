Politikerne i fattig kommune kan smile lidt: 20 millioner ekstra til velfærd

Igen og igen har borgmester i Frederikshavn Kommune, Birgit S. Hansen (S), været ude og svinge pisken over regeringen og kræve flere penge til kommunernes velfærd.

Nu kan hun så foreløbig glæde sig over, at det er lykkedes at finde 20 millioner kroner ekstra til blandt andre børn, familier, ældre og handicappede.

Onsdag aften blev der indgået et bredt budgetforlig mellem Socialdemokratiet, Venstre, Konservative Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Dansk Folkeparti. Kun Nye Borgerlige er ikke med i forliget.

Pengene er fundet ved at omprioritere opgaver - blandt andet ved at skære i kommunens administration samt ved at betale gæld ud.

Det betyder blandt andet, at klubtilbuddet Gimle, som er for borgere over 18 år med nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsevne, fortsat kan holde åbent i weekenden.

Handicappede i botilbud kan desuden bevare deres hjemmedage, ligesom taktstigningen i vuggestuer er skrottet.

Og på ældreområdet er der afsat penge til en særlig indsats til demente.

Der er dog stadig en række områder i det kommunale budget, hvor politikerne skal spare.