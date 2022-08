Nordjysk V-profil i sommerbommert: Det står for min egen regning

- Vi er besat af at smide arbejdende mennesker ud....Ser vi en udlænding, der vil noget så underligt at arbejde, så lyder alle alarmklokker. Det skal bestemt ikke være nemt, og allerhelst skal vedkommende ud hurtigst muligt. Tiden må være inde til et paradigmeskifte, så aktive mennesker på arbejdsmarkedet for en chance får ophold her i landet.

Sådan lød det i debatindlæg i Nordjyske tidligere på sommeren, og det havde ikke været så bemærkelsesværdigt, hvis afsenderen havde hjemme på venstrefløjen. Men forfatteren til indlægget er ikke rød, men blå - nemlig Venstres retsordfører, Preben Bang Henriksen.

I første omgang vakte læserbrevet ikke den store opsigt - det blev bragt 26. juli, hvor mange var på sommerferie - men da det først begyndte at cirkulere på de sociale medier, blev der lagt mærke til det. Morten Messerschmidt - formand for Dansk Folkeparti - kalder det bekymrende.

- Det her bekræfter den flakken, der i bedste fald er i Venstre. I værste fald er der tale om, at man er ved at forlade tidligere positioner, siger Messerschmidt til Jyllands-Posten.

Men har Venstre skiftet politik? Da Venstre sad på statsministerposten, og Inger Støjberg var integrationsminister, gennemførte de et paradigme-skifte, der gik i den helt anden retning. Kom der tålelige forhold i hjemlandet, skulle flygtningene hjemsendes - uanset hvor arbejdende, integrerede og glade for Danmark, de var. Den politik er årsag til en mængde af historier om afslag på ophold og hjemsendelser, der kan virke mere eller mindre fornuftige.

- Nej, Venstre har ikke skiftet politik. Vores politik er klar. Når man får asyl i Danmark, er det midlertidigt. Kommer der fred i hjemlandet, så skal man tilbage til det land. Det er vores politik, og den skal der ikke herske tvivl om. Hvis flygtningene lever op til vores regler for erhvervsordninger, kan de søge efter dem, siger partiets udlændingeordfører, Mads Fuglede til Nordjyske.

- Så Preben Bang Henriksen tager fejl. Hvordan kan det ske?

- Det må du spørge Preben Bang Henriksen om, siger Mads Fuglede.

Det har Nordjyske også forsøgt, men uden held. Heller ikke Jyllands-Posten har fået et interview med Preben Bang Henriksen, men i en sms til den århusianske avis skriver det nordjyske folketingsmedlem, at læserbrevet står for egen regning.

- Indlægget var skrevet i frustration over den aktuelle beskæftigelsessituation....Jeg bakker naturligvis helt op om Venstres udlændingepolitik, lyder det i sms'en.