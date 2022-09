Prehn er skyld i kreditkortundersøgelse: Jeg er træt af det

En række bommerter med brugen af et ministerkreditkort fra Rasmus Prehn (S) får nu den konsekvens, at Rigsrevisionen skal undersøge ministres og ministeriers brug af kreditkort fra 2015 til i år.

Prehn, der er minister for fødevarer, landbrug og fiskeri, er ærgerlig over, at han er skyld i, at undersøgelsen sættes i gang,

- Det er jeg træt af. Jeg ville helst have været denne sag foruden. Jeg har beklaget og begrædt flere gange. Men når det så er sagt, så er det, at der kommer rene linjer, kun positivt, siger Prehn.

Rigsrevisionen er en uafhængig institution under Folketinget. Den er en del af den parlamentariske kontrol i Danmark, og den har blandt andet til opgave at undersøge, om statsregnskabet er rigtigt.

Prehn mener, at der er uklare retningslinjer for, hvad ministre må bruge et ministerkreditkort til. Han henviser til, at ministre gerne må beværte eksempelvis journalister, men at en minister kan havne i modvind, når vedkommende så gør det.

Han kender det fra sig selv. For nylig gik Folketingets Ombudsmand, som blandt andet beskytter borgernes rettigheder, ind i sagen om Prehns brug af statens kreditkort på restauranter. Det skete på baggrund af en række historier i Ekstra Bladet.

I et tilfælde havde Prehn afleveret et bilag for en middag, hvor det fremgik, at han havde spist middag med en navngiven journalist. Men de to havde ikke spist middag sammen, afslørede Ekstra Bladet, hvilket Prehn siden har erkendt og undskyldt.

Prehn vil dog ikke fortælle, hvem han så spiste middag med i juni 2020, da han var udviklingsminister under Udenrigsministeriet.

Spørgsmål: Kan man ikke sige, at der er klare linjer allerede, men at du ikke har fulgt dem ordentligt?

- Det kan du sige. Men nu synes Rigsrevisionen, at der er grund til at kigge det hele igennem, og det er i den sammenhæng, at jeg svarer, som jeg gør.

- Der er ingen tvivl om, at jeg har begået fejl. Dem har jeg beklaget, jeg har lagt mig fladt ned, jeg har sagt undskyld, og jeg har betalt de penge tilbage, som udestod.

- Jeg har prøvet at rydde op på mit område. At Rigsrevisionen vil gå videre, er dens valg. Skulle det føre til, at der kommer lidt mere klare linjer, er det positivt, siger Prehn, der fortsat ikke vil svare på, hvem han spiste middag med dengang.

Prehn siger, at han har givet håndslag med den pågældende journalist, om at det var en snak, der forbliver fortrolig.

Spørgsmål: Fastholder du, at det var en journalist, og at det ikke bare er noget, du opdigter?

- Det fastholder jeg. Som det fremgår, har jeg haft en del samtaler med journalister. Det har jeg løbende, det havde jeg også den aften. Når jeg har givet et håndslag, så står jeg inde for det, siger Prehn.

Spørgsmål: Kommer der flere ting frem med dig selv eller andre i den undersøgelse, der skal i gang?

- De bilag, der er på mit kort, de er lagt frem. Og jeg tænker, at det bliver begrænset, hvad man finder i det hele taget, siger Prehn, der efter sagerne med sig selv har skilt sig af med ministerkreditkortet.

Spørgsmål: Har du overvejet at gå af som minister på grund af sagerne?

- Når man er ude i en mediestorm, som jeg har været, så er alt til overvejelse. Men når jeg møder borgerne, vil de gerne diskutere politik med mig, så jeg fortsætter ufortrødent.

- Men om man fortsætter som minister eller ej, er et spørgsmål om Folketingets indstilling til det. Så det er Folketinget, der skal tage beslutning omkring det, siger Prehn.

/ritzau/