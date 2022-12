Prehn: Trist, men også lettet. Nu får jeg måske endda tid til at lære tysk

NORDJYLLAND:Han sad ikke og ventede på et opkald fra Mette Frederiksen.

For Rasmus Prehn - indtil klokken 10 torsdag fødevareminister - vidste godt, at han det ville være usandsynligt, at hans navn stod på ministerlisten.

- Det er selvfølgelig trist, men jeg føler også et element af lettelse. Jeg har haft tid til at vænne mig til tanken om, at jeg ikke skulle være minister mere. Jeg har været gennem seks måneders shitstorm, og når vi nu skulle halvere antallet af socialdemokratiske ministre, fordi det ikke længere er en et-partis regering, så kunne jeg godt regne det ud. siger Rasmus Prehn til Nordjyske.

Du kalder det et shitstorm. Føler du dig uretfærdigt behandlet?

- Jeg har lavet fejl, og skulle selvfølgelig have et rap over nallerne. Men presse-dækningen har været helt ude af proportioner, siger Prehn, der har været minister siden sommeren 2019. Først blev han udnævnt til udviklingsminister - en del af den tid var han også kulturminister - og da Mogens Jensen i november 2020 blev fyret blev Prehn forfremmet til fødevareminister.

Begge steder leverede Prehn både driftssikker og hårdt arbejde, og havde det ikke været for den såkaldte bilagssag kunne han muligvis have fortsat som minister.

Men da Ekstra Bladet afslørede, at han mindst syv gange spist middage med blandt andre journalister og efterfølgende - mod reglerne - betalte med sit ministerkort, stoppede ministerkarrieren reelt. Ved valget i november kom der også en kontant afregning - Rasmus Prehn fik et dårligt personligt stemmetal, og kom kun i folketinget på det yderste socialdemokratiske mandat.

- Jeg er rigtig glad for at kunne fortsætte i Folketinget, og nu glæder jeg mig til igen at skulle være lokalt folketingsmedlem. Jeg får tid til at komme mere ud i kredsen, og møde folk her.

Hvad vil du især huske fra din ministertid?

- Jeg vil tænke tilbage på en tid med knaldhårdt arbejde. Som minister er du på hele tiden. Jeg har lært en masse af det, og oplevet en masse spændende ting. Men jeg glæder mig også til at få mere tid. Måske skrive en bog, komme i bedre form, være mere sammen med mine børn. Før jeg blev minister var jeg lige startet på tysk-undervisning - det kunne være, at jeg skulle begynde på det igen, siger en egentlig glad Prehn.

Der er endnu ikke uddelt ordførerskaber i den socialdemokratiske folketingsgruppe.

- Men jeg har ikke ambitioner om et krævende ordførerskab, siger Prehn, der afløses af Venstre-manden Jacob Jensen.