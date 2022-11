Prehn: Vælgerne gav mig en Olfert med strafporto

AALBORG:Fungerende fødevareminister Rasmus Prehn var en glad og lettet mand, da Socialdemokratiets personlige stemmer i Nordjylland var talt op. De seks øverste pladser var besat og til det sidste var der spænding om at det syvende mandat ville gå til Morten Kleesen eller Rasmus Prehn.

- Jeg har godt vist, at det ville blive super svært med alle de møgsager, sagde Rasmus Prehn, der gennem de seneste måneder har været eksponeret i medierne på grund af en række sager om bilag og privat brug af hans ministerbetalingskort.

- Men jeg er sådan, at når jeg møder modstand, så kæmper jeg bare hårdere, siger Rasmus Prehn, der synes, at han skyldte sin valgkreds at blive genvalgt. Og det lykkedes ham altså, med egne ord, lige at snige sig med i Folketinget.

- Så jeg er bare er enormt glad, siger Rasmus Prehn, selv om han oplevede en kraftig tilbagegang i antal personlige stemmer fra 5792 til 1899.

- Vælgerne har givet mig en Olfert med strafporto, konstaterer han.