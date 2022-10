R i ny udmelding: 3. Limfjordsforbindelse skal sættes på pause

AALBORG:Står det til Radikale Venstre, skal motorvejsforbindelsen over Egholm - også kendt som 3. Limfjordsforbindelse - sættes på pause. Det siger Sofie Carsten Nielsen i en video, som den lokale folketingskandidat Christian Friis Bach har lagt op på Facebook.

- Det er ikke en løsning, der er groet i Radikale Venstres have, men vi er med i en samlet og kæmpestor transportaftale om infrastruktur i hele Danmark.

- Der må vi også bare sige, at der er nogle ting, der bliver nødt til at blive sat på pause nu, for at vi kan bruge arbejdskraften til at rulle fjernvarme ud, og jeg synes godt, at Egholm kan være et af dem, hvis vi kan få de andre med.

3. Limfjordsforbindelse er, som Sofie Carsten Nielsen henviser til, en del af den store infrastrukturaftale fra sommeren 2021, hvor et bredt flertal i Folketinget blev enige en række forskellige projekter.

Et led i aftalen var, at man ville anlægge 3. Limfjordsforbindelse over Egholm, og at processen skulle gå i gang i 2025.

Radikale Venstre havde inden aftalen udtrykt ønske om at undersøge muligheden for andre linjeføringer, men endte med at indgå i infrastrukturaftalen.

Den radikale udmelding vækker både undren og vrede hos Venstres nordjyske folketingsmedlem, Preben Bang Henriksen.

- Der er aldeles ikke noget vi vil bakke op om. Det vil være en katastrofe for Nordjylland, hvis projektet bliver udskudt. Vi risikerer, at udviklingen går i stå nord for fjorden, og Vendsyssel ender som et nyt Lolland-Falster, siger Preben Bang Henriksen.

Han er ikke imponeret af, at de radikale nu - muligvis - vil ud af et forlig, de indgik for godt et år siden.

- Det er ganske uhørt, at man ikke står ved aftaler. Det er kun de radikale, der kan finde på noget lignede, siger Preben Bang Henriksen.