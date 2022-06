Rådmand uden parti: Sådan reagerer kolleger

AALBORG:Den 33-årige Aalborg-rådmand Kristoffer Hjort Storm delte fredag aften nyheden om sit brud med Dansk Folkeparti efter 12 års medlemskab på sin Facebookside.

- Jeg vil komme til at savne mange af medlemmerne i partiet, men jeg håber selvfølgelig på, at vi fortsat vil kunne mødes over en kop øl eller kaffe, skriver han i slutningen af opslaget.

Nyheden bliver modtaget med både kærlige, men også kontante kommentarer fra hans næsten 1400 følgere.

Til den sidste kategori hører de to tidligere DF-kolleger og nuværende løsgængere i Folketinget, Lise Bech og Karina Adsbøl.

21. februar forlod de selv partiet under stor mediebevågenhed sammen med Bent Bøgsted og Liselott Blixt i protest mod den dengang nyvalgte formand Morten Messerschmidt.

Det fik dagen efter Kristoffer Hjort Storm til at lange ud efter dem i Nordjyske, hvor han kaldte dem "politisk dødvægt".

Fredag aften kunne Karina Adsbøl ikke dy sig for at slå igen mod Kristoffer Hjort Storm.

Karina Adsbøl kunne ikke dy sig for at give sin tidligere partifælle i DF, Kristoffer Hjort Storm, igen, da han fredag offentliggjorde, at han forlader DF, som Karina Adsbøl gjorde i februar. Foto; Emil Helms/Ritzau Scanpix

"Var det dig der sagde vi var vraggods da vi gik?", spørger Karina Adsbøl og linker til Nordjyskes artikel fra 22. februar.

" Det tror jeg nu ikke, at jeg kaldte jer. Det står der heller ikke i artiklen Men dødvægt og det var I. Ligesom jeg selv ville være blevet, hvis jeg var blevet, replicerer Aalborg-politikeren, mens Lise Beck har denne kommentar til Karina Adsbøls spørgsmål:

"Man har jo lov til at blive klogere og finde ud af, at det nok ikke var os, der var problemet i DF".

Andre nuværende DF'ere beklager Kristoffer Hjort Storms beslutning.

"Ked af at jeg ikke kunne overtale dig til at blive", skriver den tidligere nordjysk valgte folketingspolitiker for DF, Morten Martinussen, til den unge rådmand.

Anders Vistisen, tidligere DF-medlem af Europa-Parlamentet, giver også sin nu forhenværende partifælle et ord med på vejen.

"Det var da en ærgerlig nyhed - god vind fremover", skriver han i kommentarsporet, hvor også Kristoffer Hjort Storms konservative rådmandskollega i Aalborg, Morten Thiessen, giver sit besyv med.

"Respekt for din beslutning. Jeg er lidt spændt på hvad fremtiden bringer dig, du er jo et betydeligt politisk talent.".

Kristoffer Hjort Storm blev ved valget i november Dansk Folkepartis eneste repræsentant i regionsrådet, ligesom han under forhandlingerne om posterne i Aalborg Byråd fik manøvreret sig til posten som rådmand for Senior- og Omsorgsudvalget i en aftale med Venstre, Konservative og Nye Borgerlige.