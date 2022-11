Radikal nedsmeltning i Aalborg: - Bare vent til stemmerne fra København kommer

AALBORG:Nedturen var måske ventet, men det var tydeligt, at det gjorde ondt.

Efter Radikale Venstre tvang armen om på Mette Frederiksen for at få "renset luften" og få et nyvalg, forsvandt vælgerne i hobetal. Det har været, som om ingen politiske udspil eller gode intentioner har kunnet ændre den tendens.

Tirsdag aften var nogle af de radikale kandidater i Nordjyllands Storkreds samlet midt i Aalborg til radikal valgfest, og selvom der var både popcornmaskine og slushice, kunne det ikke fjerne indtrykket af dyb skuffelse hos de, primært unge, radikale kandidater, medlemmer og frivillige.

Daniel Nyboe Andersen var kandidat for Det Radikale Venstre til Folketingsvalget, men skal formentlig spejde langt efter et mandat. Foto: Torben Hansen

Hos Daniel Nyboe Andersen, som lige nu sidder i byrådet i Aalborg Kommune, er humøret ikke meget bedre end hos resten af selskabet.

Men Daniel Nyboe Andersen mener stadig, at man gjorde det rigtige ved at presse Mette Frederiksen til at udskrive valg.

- Vi gjorde det rigtige, for vi havde ikke tillid til den regering. Mette Frederiksen ville jo ikke engang erkende, at der var en minkskandale, siger han og fortsætter:

- Men vi må erkende, at vi ikke har været dygtige nok til at forklare, hvorfor vi ville have det valg. Og så har de andre partier også være dygtige til at få det til at se mærkeligt ud.

Han mener, at det derfor også er kommet til at se mærkeligt ud for vælgerne, og at man burde have været bedre forberedt på, hvordan det ville blive udlagt.

Vendekåben Løkke

Daniel Nyboe Andersen mener desuden, at de partier, der ligger på siderne af Radikale, har klaret sig bedre, end man havde regnet med. For eksempel Moderaterne. Men han synes, det er helt vildt, at Løkke har besnæret så mange vælgere.

- Det er jo helt absurd. Alle dem, der er traditionelt borgerlige, burde jo mene, at Lars Løkke er en vendekåbe, som man ikke kan stole på. Som ændrer politik og som bare er Lars Løkke for Lars Løkkes skyld. Han var jo også chefen, da Inger Støjberg lavede sin politik.

Så hans vælgere bliver skuffede efter valget?

- Ja, det gør de. Jeg tror, de bliver monsterskuffede. Men det kan vi jo ikke bruge til noget nu, siger Daniel Nyboe Andersen, der dog ved 22-tiden stadig følte sig overbevist om, at Det Radikale Venstre vil fastholde sit mandat i Nordjylland. Hvis det ikke sker, vil det dog være rigtig øv, lyder det.

- Eller pissetræls, hvis du synes, det er mere præcist, siger Nyboe Andersen.

Mens stemmerne ruller ind i lokalet, bliver stemningen ikke drastisk forbedret, men en af de yngre radikale kandidater har håb. Ellers foregiver han det bare.

- Man kan ikke stole på de prognoser. Bare vent til tallene for de store byer kommer. Bare vent, til København kommer.

Men her kort før midnat står Det Radikale Venstre stadig til et katastrofevalg. I Nordjylland og i resten af landet.