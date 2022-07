Regeringen og støttepartier giver statsministeren en næse

Et flertal bestående af regeringen og dens støttepartier giver statsminister Mette Frederiksen (S) en næse for hendes rolle i Minksagen.

En næse er et udtryk for, at et flertal i Folketinget udtaler kritik, men det har ingen praktiske konsekvenser.

Samtidig med at flertallet giver en næse til statsministeren, konstateres det også, at der ikke er grundlag for en rigsretssag mod statsministeren.

Næsen er en følge af beretningen fra Minkkommissionen, der blev præsenteret i sidste uge.

Adspurgt om statsministeren, hvad statsministeren skulle have gjort anderledes, svarer Socialdemokratiets politiske ordfører, Rasmus Stoklund:

- Nu lægger statsministeren op til at ændre en række processer. Derfor mener vi, at næsen er det relevante redskab. For det er en proceskritik. Det er netop ikke et spørgsmål om, at der er foregået noget uagtsomt eller forsætligt.

Spørgsmål: Mener du, at statsministeren har begået fejl?

- Nej, jeg mener, at statsministeren har et overordnet politisk ansvar for det forløb, der har været.

Også tidligere fødevareminister Mogens Jensen (S) modtager kritik for sin rolle.

Selv om Mogens Jensen i sin tid gik af som minister, giver både SF's Karina Lorentzen og Enhedslistens Peder Hvelplund udtryk for, at de føler det nødvendigt at udtale en særlig kritik af ham alligevel.

Teknisk set er der tale om en indstilling fra Granskningsudvalget, der er et underudvalg til Udvalget for Forretningsorden.

Indstillingen indeholder dog opbakning fra et flertal, og derfor skal den blot formelt vedtages af Udvalget for Forretningsorden.

Oppositionen støtter ikke op om indstillingen og næsen, fordi partierne i oppositionen mener, at uvildige advokater skal vurdere, om der er grundlag for en rigsretssag mod statsministeren.

De Radikales politiske ordfører, Andreas Steenberg, gentager, at De Radikale ikke mener, at der er noget at komme efter juridisk. I stedet kræver partiet, at der udskrives et folketingsvalg inden 4. oktober.

- Der er brug for en ny regering, der breder magten ud i stedet for at centrere den om sig selv, siger han i en skriftlig kommentar.

- Såfremt statsministeren ikke har udskrevet folketingsvalg inden Folketingets åbning den 4. oktober 2022 vil Radikale Venstre møde regeringen med et mistillidsvotum

Minkkommissionen fandt, at regeringen på et pressemøde, hvor den oplyste, at alle mink i Danmark skulle aflives, havde udført "grov vildledning" af offentligheden og minkavlerne.

Der var nemlig ikke hjemmel til at kræve alle mink aflivet.

Statsministeriet fik i beretningen kritik for at have skabt en forceret proces, som ministeriet burde have indset øgede risikoen for fejl.

Minkkommissionen skulle som vanligt for kommissioner ikke tage stilling til politikernes ansvar. Kun embedsmændenes.

Politikernes ansvar er op til Folketinget.

/ritzau/