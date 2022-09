Regeringen vil igen tillade minkavl efter nytår

Regeringen vil igen tillade minkavl, når det midlertidige forbud udløber ved nytår.

Det siger fødevareminister Rasmus Prehn (S) i en pressemeddelelse.

Beslutningen sker efter rådgivning fra sundhedsmyndighederne.

Ministeren siger, at det har været "den afgørende faktor, at sundhedsmyndighederne har fundet det forsvarligt, at minkproduktion genoptages i Danmark".

- Forbuddet mod minkavl handlede ene og alene om folkesundheden. Nu er det sundhedsmyndighedernes vurdering, at risikoen ved minkavl ikke er så stor længere. Dermed er der ikke længere noget argument for at forlænge det midlertidige forbud, siger Rasmus Prehn.

Som en del af genåbningen af minkerhvervet indføres en række smitteforebyggende tiltag. Heriblandt testning af mink, anvendelse af værnemidler og hygiejnekursus.

- Det ville ikke være muligt for minkerhvervet at starte op igen uden de her tiltag. Hvis ikke vi har de her spilleregler, så kunne det måske blive for stor en risiko at starte op igen, siger Rasmus Prehn.

Fredag eftermiddag præsenterer han minkbranchen for de smitteforebyggende tiltag.

Det er Statens Serum Institut, der har vurderet, at der kun er en begrænset risiko for folkesundheden, hvis der igen bliver åbnet for minkavl i begrænset omfang fra januar næste år.

Tage Pedersen, der er formand for Danske Minkavlere, sagde i august, at han forventer, at meget få minkavlere vil fortsætte.

- Lige nu er der én, der har besluttet sig, og der er i alt 15, der ikke har søgt om nedlukningserstatning.

- Så der er 15, der har mulighed for at starte igen. Og det bliver ikke alle 15, det bliver nogle ganske få. En-to-tre-fire-fem stykker, flere tror jeg ikke, at det bliver, sagde han dengang.

Regeringen besluttede i november 2020, at alle mink i Danmark skulle aflives på grund af frygt for smitte med coronavirus.

Der viste sig ikke at være lovhjemmel til at aflive alle mink, og beslutningen kostede i samme måned jobbet for daværende fødevareminister Mogens Jensen (S).

Senere nedsatte Folketinget Minkkommissionen, som i juni i år afleverede en beretning med hård kritik af regeringen og ti embedsmænd.

Af disse er rigspolitichef Thorkild Fogde samt departementschefen i det daværende Miljø- og Fødevareministerium, Henrik Studsgaard, blevet hjemsendt og afventer resultatet af disciplinærsager.

Sagen kostede også statsminister Mette Frederiksen (S) en såkaldt næse, det vil sige at Folketinget udtrykte kritik af hende.

Erstatningerne til minkavlerne kan komme til at løbe op i knap 19 milliarder kroner.

/ritzau/