Regeringen vil lade borgere udskyde betaling for energi

Borgerne skal kunne indefryse deres energiregninger, så de undgår at fryse inde til vinter.

Det foreslår regeringen, der vil lade borgerne udskyde en del af regningerne det kommende år, når prisen når over en vis grænse, så de kan afdrage på gælden over de kommende år.

Det siger statsminister Mette Frederiksen (S) på et pressemøde om de stigende energipriser onsdag.

- Vi har fra starten sagt, at vi ikke kan skærme alle danskere for konsekvenserne af Putins krig. Vi vil hele vejen igennem være tvunget til at lave afvejninger af de tiltag, vi laver, så vi skubber til inflationen mindst muligt.

- Men vi kan heller ikke bare se på, at der vil være danskere denne vinter, der ikke kan betale for strøm og varme, siger hun.

Regeringen vil forhandle om forslaget med Folketingets partier og vil søge at hastebehandle det, så det indføres inden vinter. Partierne indkaldes til møde torsdag.

Mange borgere bliver ramt af de høje priser på el og gas, som for manges vedkommende er mangedoblet. I august steg inflationen til knap ni procent og er nu på det højeste niveau i knap 40 år.

Frem mod vinter ventes energipriserne at stige til historisk høje niveauer, når fyringssæsonen starter.

- Rigtig mange danske familier kommer til at opleve, at udgifterne til strøm og varme kan stige med flere tusind kroner om måneden, siger Mette Frederiksen.

Regeringen lægger op til en frivillig model. Staten vil stille en finansiel garanti for energiselskaberne. Det vil være som erstatning for de regninger, der udskydes.

Det er energiselskaberne, borgerne skal henvende sig til for at betale tilbage.

Forslaget vil koste 300-400 millioner kroner om året. Regeringen foreslår, at ordningen skal gælde et år, men det skal være muligt at betale tilbage i løbet af eksempelvis fem år.

Hvis man forbruger mere energi, skal man stadig betale regningerne for det, understreger regeringen.

- Det her er et tilbud til danskerne om, at i stedet for at betale en kæmpe regning på én gang, så kan de fordele den ud over nogle år og få deres budget til at hænge bedre sammen.

- Det her er ikke et forslag, der løser alle problemer, men det giver mere tryghed ude hos den enkelte familie, siger finansminister Nicolai Wammen (S).

Ifølge finansministeren vil det ikke påvirke inflationen synderligt. Han forestiller sig en rente på omkring to procent.

På pressemødet bliver statsministeren spurgt til, hvorfor der ikke er afsat penge til at hjælpe borgerne.

Hun svarer, at regeringen tidligere har afsat to milliarder kroner, at den overvejer yderligere initiativer, og at regeringen er påpasselig med at puste yderligere til inflationen.

Jo flere penge regeringen sender ud i samfundet, jo mere stiger priserne, da folk så vil forbruge mere.

Regeringen vil arbejde på at udvide ordningen, så den kan omfatte virksomheder, herunder kultur- og foreningslivet.

Regeringens forslag lægger sig op ad et forslag, som EU-Kommissionen har fremlagt for at bekæmpe de stigende priser i Europa.

Regeringen varsler, at der kommer yderligere initiativer uden at uddybe hvilke.

/ritzau/