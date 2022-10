Rengøringsmedarbejdere fra konkursramt virksomhed tilbydes job

JAMMERBUGT:17 kommunalbestyrelsesmedlemmer stemte for, et medlem blev erklæret inhabilt, mens ni medlemmer af kommunalbestyrelsen undlod at stemme, da politikerne forleden skulle træffe beslutning om, hvem der fremadrettet skal varetage rengøringen af de kommunale bygninger efter, at Rengoering.com A/S har indgivet en konkursbegæring.

Ifølge en pressemeddelelse vil personalet fra Rengoering.com A/S blive tilbudt ansættelse hos Kongsvang Cleaning & Facility A/S, som i forvejen varetager en del af den kommunale rengøring.

- Baggrunden for at træffe beslutningen om, at Kongsvang Cleaning & Facility A/S overtager rengøringsopgaven fra Rengoering.com, har været at træffe en god beslutning for medarbejderne, som har været gennem en turbulent tid. Samtidig sikrer beslutningen, at rengøringsdriften i Jammerbugt Kommune kommer i gang igen så hurtigt som muligt på normal vis, udtaler borgmester Mogens Christen Gade (V) i en pressemeddelelse.

Ifølge pressemeddelelsen er Kongsvang Cleaning & Facility A/S allerede i færd med at kontakte alle medarbejdere og sikre deres forsatte ansættelse. Rengøringsopgaven vil således blive påbegyndt i uge 42, og rengøringen vil forventeligt være fuldstændigt i drift i uge 43.

Jammerbugt Kommune har planlagt en evaluering af rengøringsdriften i kommunen i begyndelsen af 2023, og her vil Kommunalbestyrelsen således tage stilling til, om rengøringen skal udbydes igen, eller om rengøringen skal hjemtages, så kommunen selv står for driften.

Venstre, Dansk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og Nye Borgerlige stemte for beslutningen mens Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti og Lokallisten undlod at stemme. Mette Vestenbæk blev erklæret inhabil og deltog derfor ikke i afstemningen.