Ritt sendte en særlig hilsen til nordjysk borgmester

NORDJYLLAND:Ritt er død.

Meldingen har berørt mange, også politikere fra alle sider af det politiske spektrum.

Den politiske veteran Ritt Bjerregaards bortgang har fået flere nordjyske politikere til at reagere.

- En stærk, stærk kvinde, siger Frederikshavn-borgmester Birgit S. Hansen (S) om partifællen Ritt.

- Et stort forbillede og en stærk personlighed. Selvtillid, viljestærk, handlekraftig. En der ikke var bange for at få én over snotten. Hun har taget nogle tæsk, men stod på sine ben, tilføjer Frederikshavn-borgmesteren.

Mandsdomineret verden

Birgit S. Hansen beundrer Ritt Bjerregaard for - sammen med andre stærke kvinder i partiet - at tage opgøret med en mandsdomineret verden i politik i 1970'erne.

- Jeg skal ikke slå på mændene, men der var nogle roller, som skulle brydes. Det har Ritt gjort. Og hun har taget nogle af de yngre, kvindelige folketingsmedlemmer - upcoming ministre - til sig. Ritt er en af dem, der fik øje på "upcoming's" i partiet og hjalp med at føre dem videre, lyder det fra Frederikshavn-borgmesteren.

Hun understreger, at man ikke kun bør huske Ritt Bjerregaard som en, der var med til at bane vej for kvinder i politik, men - trods de tæv hun fik - havde sine meningers mod, stærke holdninger og en lyst til at ændre samfundet.

Og så husker Birgit S. Hansen den personlige hilsen hun fik fra Ritt efter et kanonvalg ved kommunalvalget i Frederikshavn i 2017:

"Kære Birgit - det var et meget flot valg", skrev Ritt Bjerregaard i en af de to bøger, hun sendte til Frederikshavns borgmester.

De bøger, skrevet af Ritt Bjerregaard selv, har Birgit S. Hansen læst i igen, efter hun fik den triste besked om den politiske veterans bortgang.

- Kæmpede for os alle

Også andre politikere roser Ritt Bjerregaard. Heriblandt nordjyske Marie Bjerre (V), digitaliserings- og ligestillingsminister, der skriver på Twitter:

"Ritt kæmpede for os alle. Hun brød igennem det maskuline glasloft i København og Bruxelles og banede vejen for os - på tværs af politiske blokke. Vi er mange, der skylder hende tak."

Ritt Bjerregård gjorde en kæmpe forskel for ligestillingen. Ligestilling er hverken rød eller blå. Ritt kæmpede for os alle. Hun brød igennem det maskuline glasloft i København og Bruxelles og banede vejen for os - på tværs af politiske blokke. Vi er mange, der skylder hende tak. pic.twitter.com/F1n4buI88f — Marie Bjerre (@marie_bjerre) January 22, 2023

Statsminister Mette Frederiksen betegner Ritt Bjerregaard som "en af vores største politikere".

"Hun havde sine meningers mod. Gik op imod strømmen og tog kampen - særligt når den var svær. Aldrig ligegyldig. Og altid med blik for, at de stærke skal hjælpe dem, der har det svært", skriver Mette Frederiksen om Ritt Bjerregaard.

Espersen: Tak, Ritt

Lene Espersen, tidligere partiformand i Det Konservative Folkeparti og eks-minister, roser Ritt Bjerregaard for støtte, dengang Espersen var helt grøn på Christiansborg:

"Ritt Bjerregaard gav mig støtte og opbakning som "ny på Tinge" og det glemmer jeg aldrig . Ritt ville have flere unge kvinder til at lykkedes politisk", skriver Lene Espersen i et tweet.