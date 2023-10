Rokade giver hende frie hænder til borgmester-kampen

Den socialdemokratiske gruppe i Hjørring Kommune er i gang med at forberede sig til valg - og for at udfordre den siddende borgmester Søren Smalbro (V) bedst muligt, så blander socialdemokraterne nu kortene på ny.

Rokaden omfatter fire byrådsmedlemmer og ændringer i tre fagudvalg. Og mest iøjnefaldende er det, at den socialdemokratiske borgmesterkandidat Mai-Britt Beith nu frigøres fra sit arbejde i sundheds-, ældre- og handicapudvalget.

- De mange forberedelser til kommunalvalget og en generobring af borgmesterposten tager for alvor fart, tid og kræfter fra næste år. Vi er nu halvvejs i perioden. I S-gruppen ser vi det som det optimale tidspunkt at sætte holdet på ny og samtidig frigøre kræfter til de mange opgaver, der venter forude, siger gruppeformand Mai-Britt Beith (S) i en pressemeddelelse.

For at kunne gennemføre den nævnte rokade skal økonomiudvalget onsdag 11. oktober behandle den socialdemokratiske anmodning.

Ændringen vil betyde, at den tidligere borgmester Arne Boelt (S) med virkning fra 1. december kommer til at afløse Mai-Britt Beith i sundheds-, ældre- og handicapudvalget.

Derudover bytter Tim Jensen (S) og Thomas Klimek (S) udvalg. Således vil Tim Jensen udtræde af arbejdsmarkeds-, erhvervs- og uddannelsesudvalget - for til gengæld fra 1. november at træde ind i børne-, fritids- og undervisningsudvalget. Og samtidig bevæger Thomas Klimek sig altså den modsatte vej.

Hvis økonomiudvalget imødekommer ønsket om rokade, indstilles det til godkendelse på byrådsmødet onsdag 25. oktober med ikrafttræden derefter.

Kommunalvalget kommer i øvrigt til at finde sted i november 2025.