Russisk tolk føler sig trynet af kommunen

AALBORG:Russiske Olga Kounkel er godt gal i skralden på Aalborg Kommune, som hun mener diskriminerer hende, fordi hun er russer og ikke respekterer hendes demokratiske ret til at ytre sig.

- Aalborg Kommune har fyret mig som tolk, selv om de siger, at de mangler tolke, og jeg har lang erfaring. Jeg blev uddannet i 2003, siger Olga Kounkel, som mener, at en ukrainsk kvinde, som hun i øvrigt har meldt til politiet, står bag en kampagne for at få hende fjernet. Kvinden har reageret på Olga Kounkels Facebookside og, mener tolken, har pisket en stemning op imod hende.

Olga Kounkel har et vajende russisk flag som topfoto på sin side og et russisk flag indsat på portrætbilledet, og det er hun i sin gode ret til, fastholder hun.

- Så længe vi har ytringsfrihed og demokrati, må jeg poste alt på min private side. Det er min profil. Det er som mit eget hjem, siger Olga Kounkel, som føler, at den ukrainske kvinde er trådt ind over den grænse og har vendt andre ukrainere imod hende, med den konsekvens, at hun er blevet udsat for diskrimination.

Hun mener ikke, at det giver en særlig situation, at Rusland har invaderet Ukraine. At de to lande er i krig.

- Betyder det så, at der gælder andre regler. Der er krig så mange steder. Betyder det så, at deres borgere skal diskrimineres, spørger Olga Kounkel, der mener, at forklaringen skal findes et andet sted.

- Det er bare sådan, at når ukrainere kommer til et nyt land, så synes de, at de skal styre det hele, siger Olga Kounkel, som trods krappe ord om ukrainere er allermest vred på Aalborg Kommune, som ikke bare har fyret hende, men også forhindret hende i at arbejde for et privat tolkebureau.

Olga Kounkel synes ikke særligt godt om ukrainere, men afviser, at hun tager sine holdninger med på arbejde. Foto: Martél Andersen

Olga Kounkel føler sig også truet, da hun på et møde, hun havde bedt om, luftede idéen om at gå til medierne.

På den baggrund overrasker det ikke centerleder i Aalborg Kommunes Job- og Integrationshus, Betina Trytek, at Olga Kounkel har henvendt sig til Nordjyske.

- Men Olga er jo ikke fyret. Hun er freelance, som alle vores tolke, og hyres ind til opgaver efter behov, siger Betina Trytek.

Det er ikke en juridisk spidsfindighed, men udtryk for, at centret sætter borgernes tryghed højt - og hyrer de tolke ind, som bedst muligt løser den opgave.

- Vi kan ikke have usikkerhed kørende i forhold til borgernes tryghed, siger Betina Trytek, der i det aktuelle tilfælde har sagt til Olga Kounkel, at hun ikke vil blive brugt i sammenhænge, hvor der skal tolkes for ukrainere.

- Det betyder ikke, at hun ikke kan tolke i situationer, når det gælder russiske borgere. Dem har vi bare ikke så mange af lige nu, siger Betina Trytek, der er blevet gjort bekendt med, at der har været "drama" omkring Olga Kounkel.

Olga Kounkel må kikke langt efter tolkejob hos Aalborg Kommune - i hvert fald når det gælder ukrainske flygtninge. Foto: Martél Andersen

Uden at tage stilling til, hvad der er op og ned i sagen, konstaterer hun, at der på området kan være sammenstød mellem kulturer - eksempelvis opfattelsen af begrebet ytringsfrihed.

Det betyder for hende, at hun - som nævnt - holder fokus på at skabe størst muligt tryghed for borgerne.

Betina Trytek afviser, at Aalborg Kommune har forhindret Olga Kounkel i at arbejde som privat tolk, men medgiver, at det i første omgang glippede at få kommunikeret videre til samarbejdspartnere, at kommunen har valgt, at den russiske tolk ikke skal tolke for ukrainere i den nuværende situation.

Olga Kounkel siger, at hun har sin tolkeetik i orden og godt ved, at hun skal være neutral, når hun tolker. Det stiller kommunen ikke spørgsmålstegn ved. Borgernes tryghed vægter bare mest.