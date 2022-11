Trods minksag: S bliver det største parti på Gjøl

I den nordjyske landsby Gjøl, hvor der i 2020 var 39 minkfarme, er Socialdemokratiet efter valget endt som det største parti.

Det skriver Jyllands-Posten.

Landsbyen har været centrum for minkavl i Danmark siden 1940'erne.

Derfor var det store spørgsmål forud for valget, om byens vælgere havde mistet tiltroen til S-regeringen, der som bekendt stod i spidsen for lukningen af minkerhvervet.

Sådan gik det dog ikke. Socialdemokratiet fik her 31 procent af stemmerne. Det er en tilbagegang på 2,2 procentpoint siden valget i 2019.

827 personer stemte på valgstedet Gjøl Kro.

Næststørste parti blev Danmarksdemokraterne med 19,6 procent af stemmerne.

Den socialdemokratiske regering meddelte på et pressemøde i november 2020, at alle mink på landets 1100 minkfarme skulle aflives. Det skete som led i Danmark coronahåndtering.

Et politisk flertal indgik i foråret 2021 en aftale om et rammebeløb på mellem 16 og 19 milliarder kroner i kompensation til minkavlere og følgeerhverv.

Fødevarestyrelsen havde i sommer udbetalt knap 6,5 milliarder kroner.

Minkkommissionen har siden rettet hård kritik af en række topembedsmænd og Statsministeriet. Der var nemlig på tidspunktet for ordren ikke lovhjemmel til at aflive minkene.

I en beretning slår kommissionen fast, at en række centrale embedsmænd i både Statsministeriet, Fødevareministeriet og Justitsministeriet kan bebrejdes.

Der er også kritik af statsminister Mette Frederiksen (S) for at vildlede, da hun på et pressemøde 4. november 2020 meddelte, at alle mink skulle slås ihjel.

På kort tid blev op mod 15 millioner mink aflivet landet over.

Beslutningen om at aflive alle mink blev truffet på grundlag af en risikovurdering fra Statens Serum Institut.

Den gik på, at der var fundet en særlig minkvariant af coronavirus - cluster 5 - som muligvis kunne nedsætte effekten af en kommende vaccine.

/ritzau/