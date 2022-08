Næstformand om Prehn: - Det er skuffende

NORDJYLLAND:- Jeg er kold i måsen over Ekstra bladet og deres journalistiske mangler. Jeg VED, du er et empatisk og ordentligt menneske.

Sådan skrev Torben Kaptajn - Socialdemokrat og formand for Hjørring-kredsen - som kommentar til et Facebook-opslag fra Rasmus Prehn.

I opslaget fra 6. juli gav fødevareministeren, der er valgt til Folketinget i Hjørring-kredsen, sin udlægning af den sag, der nu hænger som en truende sky over hans politiske fremtid. Nemlig sagen om hans uheldige omgang med det kreditkort, han blev udstyret med, da han i sommeren 2019 tiltrådte som udviklingsminister.

Mindst syv gange har han spist middage med blandt andre journalister og efterfølgende - mod reglerne -betalt med sit minister-kort. Pengene blev først betalt tilbage, da Ekstra Bladet søgte om aktindsigt, og almindelig er sagen langt fra - de færreste ministre har overhovedet fået et kreditkort, og endnu færre har misbrugt det.

Men internt i partiet er det ikke noget, der ser ud til at få konsekvenser.

- Jeg synes, at Rasmus gør det han skal. Og så har jeg ikke yderligere kommentarer, lyder det fra Torben Kaptajn, der altså ikke vil svare på, om sagen kan få kredsen til at overveje et kandidat-skifte.

Tidligere har også statsminister Mette Frederiksen sagt, at hun har tillid til Prehn.

- Selvfølgelig tror jeg på de forklaringer, jeg bliver givet. Jeg går ud fra, at alle ministre i regeringen passer deres arbejde, som de skal, og hvis der bliver begået fejl, at de så selvfølgelig retter op på det, sagde statsministeren efter partiets sommergruppemøde.

Internt i Socialdemokratiet er der dog også kritik. Peter Skriver Nielsen, der er næstformand for partiets afdeling i Region Nordjylland, er ikke imponeret over Rasmus Prehn.

- Hvis jeg har været ude at spise med nogen, så vil jeg personligt i hvert fald kunne huske hvem, det var med. Det er ikke noget, man sådan glemmer. Som minister skal man have styr på reglerne - og det er jo ikke kun en enkelt svipser, der er tale om. Det er skuffende.

- Mener du at sagen skal få konsekvenser?

- Nu har han fået en kraftig advarsel, og hvis han har betalt tilbage, er der vel ikke mere at komme efter.

- Men konsekvenserne kan jo komme på valgdagen?

- Det er helt rigtigt. Der står man til regnskab over for vælgerne. Det kan komme til at koste stemmer både til partiet og personligt, siger Peter Skriver Nielsen.

Prehn selv har - senest i et samråd i Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg torsdag - forklaret, at hele sagen på bundlinjen skyldes en menneskelig fejl.

- Jeg er rigtig ked af det og rigtig flov, lød det også fra Rasmus Prehn, der endvidere undervejs kaldte sine egne handlinger for blandt andet torskedumt, ærgerligt og en kæmpe fejl.

Men forklaringerne har dog ikke overbevidst hverken støttepartier eller den blå opposition om, at der ikke er mere at grave efter.

De har især fokus på et besøg, der fandt sted 10. juni 2020. Her indtog Prehn og en ukendt journalist et måltid på københavnerrestauranten Undici. Menuen var italiensk, regningen på 1468 kroner betalte ministeriet, og på bilaget skrev Prehn, at han havde spist middagen med journalist Søren Wormslev, Nordjyske.

Men det passede bare ikke. Søren Wormslev lod sig ikke beværte af ministeriet.

- Jeg må jo have tænkt forkert eller været inspireret af, at jeg lige havde læst en artikel af ham. Og så er det gået for stærkt, lød Prehns forklaring til Ekstra Bladet.

Havde Prehn lige læst en artikel af Søren Wormslev må der i øvrigt have været tale om en artikel af ældre dato, for i juni 2020 arbejdede Wormslev ikke længere på Nordjyske. I marts 2020 stoppede han som samfundsredaktør på Nordjyske, og da Wormslev i februar 2020 skrev om sin beslutning i et opslag på Facebook kom en af kommentarerne fra Rasmus Prehn.

Foreløbigt vil Prehn ikke oplyse navnet på medspiseren, men sagen er ikke slut endnu.