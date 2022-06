Der var god plads på valgstederne

- Jeg har aldrig været i tvivl. Jeg er glad for EU, så lige siden afstemningen blev udskrevet har jeg vidst, at jeg ville stemme ja.

Anders Flensborg var hurtigt gennem stemmeboksen, da han sidst på eftermiddagen satte sit kryds.

Anders Flensborg var ikke i tvivl om hvor hans kryds skulle sættes. Foto: Henrik Bo

Men nu er det også et valg, hvor stemmesedlen er til at overskue: Ja eller nej til afskaffelsen af det snart 30 år gamle forbehold.

Sidst på eftermiddagen var der ingen kø for at komme til at stemme i Gigantium i Aalborg Øst. Potentielt kunne 6981 afgive deres stemme her, men mange ville hellere bruge tiden på noget andet. Sidst på eftermiddagen - 17.30 - var stemmeprocenten oppe på 41, og det er omtrent det samme som på landsplan.

Klokken 16 havde 39,0 procent af vælgerne afgivet deres stemme. Det viser en rundspørge, Ritzau har foretaget blandt 13 kommuner og valgsteder med 474.000 stemmeberettigede vælgere.

Da der blev stemt om retsforbeholdet i 2015, havde 38,8 procent af vælgerne stemt på samme tidspunkt.

Først sent på aftenen - efter avisens deadline er - er alle stemmer talt op, men de første prognoser pegede på et klart dansk ja til afskaffelse af forbeholdene.

