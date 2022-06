Så mange nordjyder overvejer at stemme på Inger Støjberg

Siden Inger Støjberg blev dømt ved Rigsretten i december i fjor og efterfølgende meldte sig ud af Venstre i februar, har rygterne svirret. Kommer der et nyt parti?

Torsdag kom svaret så, da hun offentliggjorde, at det er hende, der står i spidsen for det nye parti Danmarksdemokraterne.

Mere eller mindre samtidig kom der svar fra en ny Panel Nordjylland-undersøgelse, som Jysk Analyse har foretaget for Det Nordjyske Mediehus.

Paneldeltagerne blev spurgt, om de ville overveje at stemme på Inger Støjberg. Her svarede 17 procent bekræftende, mens 14 procent svarede "Måske". 65 procent afviser, at de vil overveje at stemme på Inger Støjberg.

Lektor Niels Nørgaard Kristensen, der er valgforsker på Aalborg Universitet, understreger, at man skal kigge på undersøgelser som denne med de rigtige briller. De siger nemlig intet om, hvordan valgresultatet ved et kommende folketingsvalg bliver.

- Man kan trække i hvert fald 50 procent fra de svar her i forhold til, hvordan et valgresultat kommer til at se ud. Især fordi vi ikke ved, hvad Inger Støjberg vil føre politik på. Hun har snakket om stram udlændingepolitik og topskattelettelser, men vi ved ikke, hvad partiet kommer til at stå for eller hvem der skal repræsentere det. Der kan også ske tusindvis af ting i en valgkamp.

Og det er ting, der kan påvirke, hvordan folk, der lige nu overvejer at stemme på Inger Støjberg, reelt ender med at stemme.

Men der er én ting, man kan bruge tallene til, påpeger Niels Nørgaard Kristensen.

-I virkeligheden bliver der spurgt, om Inger Støjberg er et godt politisk brand. Og der må man sige, at hun er et rigtig godt brand. Der er også mange af hendes kernevælgere i Nordjylland, og hun bor selv i Mariagerfjord Kommune.

Politisk opbakning

Det er ikke kun blandt de adspurgte nordjyder, der er opbakning til Inger Støjberg. Flere tidligere folketingskolleger melder sig også meget interesserede i det nye politiske projekt.

Det gælder blandt andet nordjyske Lise Bech, der tidligere på året meldte sig ud af Dansk Folkeparti. Hun har ikke meldt sig ind i partiet, men har til gengæld indsendt en vælgererklæring.

- Nu skal vi lige se lidt mere til det. Hvad er programmet? Det, jeg har set indtil nu, flugter rigtig godt med mine holdninger, så der er da en ret stor sandsynlighed for, at jeg melder mig ind, siger Lise Bech, der siden sin udmeldelse af Dansk Folkeparti har arbejdet sammen med andre tidligere DF-medlemmer i arbejdsfællesskabet Gæs og Gaser.

Lise Bech udtrykker begejstring over, at Inger Støjberg har præsenteret partiet som et borgerligt parti, der ikke er et protest-parti.

- Sådan har jeg det selv. Man skal være i politik for at gøre en forskel. Ikke bare for at protestere over alt muligt og sige, at de andre er nogle skvadderhoveder. Det handler om at lave noget politik og samarbejde med de andre. Det taler lige til mig, at hun præsenterer partiet på den måde.

Samtidig maner Lise Bech til besindighed. En ting er, hvad folk siger lige nu. Noget andet er, hvordan det ser ud, når politikken kommer på bordet.

- Man tænker alt det ind i det, som man selv står for. Indtil man så ved noget konkret. Og så er der nogen, der finder ud af, at de ikke er så enige med partiet alligevel.