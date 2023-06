Så skete det: Tre skoler lukker

AARS:Nej, der var ikke noget at gøre. Til sommeren 2024 lukker tre af Vesthimmerlands skoler, og to andre vil have et sværd hængende lavt over elevtallet.

Det blev som forventet konklusionen på torsdagens byrådsmøde, hvor "tilpasning af skolestrukturen" var første og vigtigste punkt på dagsordenen.

I hvert fald 200 børn, forældre og ansatte var mødt op for at vise deres støtte til skolerne i Ullits, Vester Hornum og Ranum. Så mange at skillevægge til to mødelokale måtte køres til side, og den nærliggende kantine tages i brug for at få plads til alle. Men lige lidt hjalp det.

Beslutningen, der sidst er båret frem af et enstemmigt økonomiudvalg, blev ikke ændret i sidste øjeblik.

Heller ikke selv om beslutningen bestemt ikke var i fuld enighed.

Flere til forsvar

- Små skoler er vigtige for vores kommune, de små byer, sammenhængskraften. Jeg har været stolt af at være del af kommune, der prioriterede at have små skoler, sagde Lars Andreasen således.

Nye Borgerliges Lars Rem ville blandt andet bevare Ranum:

- Vi laver et stort hul i kommunen skolemæssigt. Jeg er selv tilflytter, og jeg ved, det er noget, man ser efter, hvis man overvejer at bo her, nævnte han.

Signe Nøhr (K) fortalte, at Konservative ville have flyttet autisterne i K-klassen til den snart tomme Vester Hornum Skole, og ikke omdiskuterede forhold i Farsø. Og Liselotte Lynge (DD) ville kun lukke Vester Hornum Skole, der selv har bedt om at blive lukket.

Ranum for det velfungerende samarbejde med k-klasser og asylklasse. Ullits Skole fordi den kun er en elev fra at klare grænsen på 75 elever næste år.

- Jeg synes, de skal have chancen for at vise, at de kan nå 75 elever, sagde hun blandt andet.

Inger Nielsen påpegede dog, at børnetallet i Ullits falder mere de kommende år.

Allerede to timer inde byrådsmødet dukkede første protester på bannere op. Og pladsen foran rådhusets hovedindgang i Aars var fyldt op til sidst. Foto: Henrik Bo

Jimmy Støttrup var noget i tvivl om lukningen, der i alt giver 14 millioner kroner sparet, var den rigtige løsning:

- Men vi har åbenbart ikke modet til prøve at at investere os ud af det her, sagde han blandt andet.

854 færre elever

Formand for børne- skoleudvalget, Inger Nielsen (V), gjorde meget ud af, at der havde været stor enighed om forløbet, der nu fører til lukning af tre skoler.

I byrådet blev de tre skoler rost for deres kvalitet af stort set alle partier. Men det stærkt faldende børnetal gjorde det nødvendigt, kan argumenterne for at lukke skolerne sammenfattes til.

Det falder også i store byer, men rammer især de mindste samfund. 854 færre på 10 år, når alle skoletyper lægges sammen, havde SF's David Rathjken talt sig frem til.

Samt at der kommer flere og flere børn med diagnoser, der stiller særlige - og dermed dyrere - krav, og som skal finansieres af skolebudgettet.

Protester imod skolelukning i Vesthimmerlands Kommune foran rådhuset og i byrådssalen. Aars 15. juni 2023. Foto: Henrik Bo

Ændring ud af det blå

Da byrådsperioden startede, var der ellers ikke udsigt til skolelukninger af nogen art. Alle ved at emnet er særdeles følsomt, og Konservative har stået ene med ønsket om at "tilpasse" skolestrukturen i en del år.

Da bestyrelsen for Vester Hornum i november imidlertid ud af det blå pludselig varslede, at man ønskede at lukke sin egen skole, fordi børnetallet i de nærmeste år var for lavt, satte det gang i en kædereaktion.

I januar nedsatte byrådet en kommission, der skulle analysere sig frem til en skolestruktur, der er bæredygtig i hvert fald en 5-10 år frem. Arbejdet gik hurtigt og endte i ni scenarier, der blandt andet indebar lukning af fem skoler og flere LBO'er.

De tre skoler blev dog de eneste ofre. Dog sammen med en flytning af de sårbare K-klasser, hvis 65 elever ikke tælles med de 70 almene elever i Ranum.

To skoler slap - måske

Det var tæt på at skolerne i Vestrup ved Aars og Gedsted ved Aalestrup røg med. Politikerne endte dog med at beslutte, at skolerne får lov at fortsætte. Dog på skarappe betingelser.

Hver skole skal have mindst 75 elever et af to på hinanden følgende år fra sommeren 2024. Er det ikke det den 5. september de pågældende år, bliver de automatisk indstillet til lukning fra det følgende skoleår.

Det giver skolerne her mindst tre leveår fra nu. Men børnetallet for de to skoler er sjældent langt fra de 75, så det giver en del spænding og uforudsigelighed i de to skoledistrikter.

Spørgsmålet er her, hvor meget lokal opbakning man kan mønstre. I Gedsted og Vestrup ses det ofte, at forældre flytter deres børn, hvis usikkerheden om skolegangen er for stor. Sker det, kan der let komme nye skolelukninger i 2028.