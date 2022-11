Sådan følger du valget her på nordjyske.dk

NORDJYLLAND:Folketingsvalget er i gang, og frem til kl. 20 i aften kan du afgive din stemme.

Og nu bliver det ekstra spændende, for hvordan går det for de 14 partier, der stillet op til Folketinget? Vil nye partier brage ind? Ryger andre under spærregrænsen - og helt ud?

Og hvordan vil det gå for de nordjyske folketingskandidater?

Her på nordjyske.dk er vi i højeste gear og dækker valget set med nordjyske briller.

Vi har reportere klar rundt i Nordjylland, og på Christiansborg dækker vi også valgaftenen og -natten.

Fra Christiansborg er reporterne Dan Grønbech, Anders Sønderup og Johannes Jacobsen og fotograf Claus Søndberg klar til at give dig de seneste reaktioner på liveblog, i reportager og også med analyse af valgresultatet, når vi kommer dertil.

Vores liveblog på nordjyske.dk - med nordjyske briller - starter kl. 19.30 i aften.

Når valget er slut, tænder vores valgteam på Christiansborg for båndoptageren, så der ligger en dugfrisk podcast med overblik klar til dig, når du står op onsdag morgen.

Husk også, at du i avisen og e-avisen i morgen, onsdag, kan læse om, hvordan folketingsvalget forløb - set med nordjyske briller.