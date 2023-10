Sagde farvel for mange år siden: Nu melder viceborgmester sig ind i partiet igen

Karsten Skov Petersen er viceborgmester i Læsø Kommune, og har de seneste godt 10 måneder været løsgænger.

Men det er slut nu, for søndag meldte han sig ind i Dansk Folkeparti.

- Det har jeg gjort, fordi det dels er nemmere at være medlem af et parti end løsgænger. Man kan få hjælp og opbakning fra Christiansborg, og dels så har DF og jeg meget ensliggende holdninger, så derfor var det nærliggende for mig at blive medlem igen, forklarer han.

Karsten Skov Petersen har nemlig for en del år siden været medlem af Dansk Folkeparti, men de seneste 16 år har der dog stået Det Konservative Folkeparti ved hans stemmeseddel.

Men i starten af året meldte han sig ud af Det Konservative Folkeparti, og dengang fortalte Karsten Skov Petersen til Læsø Posten, at det særligt var to forhold, der havde gjort sig gældende for hans udmeldelse. Nemlig partiets holdning til natur-nationalparker og mængden af administrativt arbejde i det offentlige.

Netop det med natur-nationalparkerne er også en årsag til, at han har meldt sig ind i Dansk Folkeparti.

- Jeg mener jo, at de er ødelæggende for den danske natur. På Læsø, hvor de vil have sådan en park, har vi den bredeste biodiversitet - og den mener jeg ikke bliver større af, at vi får sådan en park. DF's linje er, at vi ikke skal have natur-nationalparker i det omfang, så også her harmonerer vi, siger han.

Fremtiden

Hvad angår fremtidens politiske billede på Læsø, kommer skiftet nok ikke til at ændre meget lige her og nu, men:

- Jeg vil høre med mit bagland, hvis de har vigtige sager, jeg skal have med i mit politiske arbejde i kommunalbestyrelsen. Og så håber jeg på, at vi kan lave et alternativt flertal ved næste valg, men jeg håber også, at vi i den nuværende kommunalbestyrelse i nogle tilfælde kan få et andet flertal end det borgmesteren står for.

Til kommunalbestyrelsesvalget i 2021 fik Karsten Skov Petersen et flot valg på Læsø med 215 personlige stemmer. Der blev i alt afgivet 1.249 stemmer ved det valg på Læsø.