Salg af anti-imperialistisk øl skal hjælpe Ukraine

LØNSTRUP:Vi tror ikke på imperier, dominerende stater og krigsførelse. Vi tror på at nyde livet, mens vi er her, passe på hinanden, glæde os over vores forskelligartethed og drikke en øl sammen. Fuck krig.

Ovenstående står at læse på etikken til en ny øl, som Lønstrup Bryghus snart sender på gaden.

- Det er med inspiration fra en kollega i England, at vi har valgt at brygge en øl, som sælges til fordel for Ukraine. Der er tale om en ”Anti Imperial Stout" med en alkoholprocent på cirka 8%, fortæller brygger Martin Herold.

Øllet er lige nu på lagertank, og er klar til salg om cirka tre uger.

- Alle penge fra salget af denne øl bliver doneret til Rudolf Steiner-skolen ”Sofia” i Kyiv, fordi vi vil støtte dem, der kan skabe en bedre verden for os alle: Børnene, siger Martin Herold.

Når øllet er gæret færdigt vil det blive solgt på 0,5 liters dåser.

Prisen vil være 20 kroner højere end vores normalpris på dåseøl, da vi gerne vil give så meget så muligt til Ukraine. Hele beløbet går ubeskåret til ”Sofia” i Kyiv, fortæller bryggerne.

Lønstrup Bryghus startede tilbage i 2018. Med en god portion interesse og naiv ihærdighed begyndte familie og venner med at brygge øl til Keramikcafe Møllehuset lige udenfor Lønstrup.

- Siden er der løbet en del øl under broen, og i sortimentet er der en bred vifte af gode øl med lidt for enhver smag. Øllene brygger vi stadig selv - og glæden ved de gyldne dråber er kun vokset, lyder det fra folkene bag bryggeriet.