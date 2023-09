Theresa Scavenius bliver smidt ud af Alternativets folketingsgruppe og mister alle ordførerskaber og udvalgsposter.

Det skriver Alternativet i en pressemeddelelse.

Desuden fratages hun muligheden for at tale på partiets vegne.

- Vi må erkende, at det ikke har været muligt at rette op på de store samarbejdsproblemer og tillidsbrud, vi har oplevet fra Theresa Scavenius, udtaler gruppeforperson i Alternativet, Helene Liliendahl Brydensholt i meddelelsen.

Theresa Scavenius er ikke blevet smidt ud af Alternativet.

I et opslag i en facebookgruppe for Alternativets medlemmer skriver hun, at hun vil overveje sin fremtid i partiet.

Det sker, efter en intern proces, hvor en ekstern konsulent har været hyret til at skabe bedre stemning i gruppen.

Fredag meddelte Theresa Scavenius dog, at hun havde mistet tilliden til processen og derfor forlod den.

Ifølge Scavenius selv var der dog tale om en "timeout".

Ifølge Helene Liliendahl Brydensholt har Alternativets øvrige folketingsgruppe oplevet, at Scavenius siden valget blandt andet har udvist modvillighed mod at samarbejde, været "grov" over for medarbejdere og gruppemedlemmer samt skadet Alternativets samarbejde med andre partier.

Alternativet vil anmode om, at Scavenius får et kontor langt væk fra den gang, hvor den øvrige folketingsgruppe holder til, oplyser partiet.

Ritzau forsøger at få en kommentar fra Theresa Scavenius. Ifølge Ritzaus oplysninger vil hun komme med en kommentar senere søndag.

Lørdag aften skrev Theresa Scavenius i en sms til Ritzau, at hun havde fået at vide af hovedbestyrelsen i Alternativet, at hun ikke ville blive ekskluderet.

Den udlægning kunne Trine Aslaug Hansen, der er forperson for Alternativets hovedbestyrelse, dog ikke genkende.

- Den udlægning må stå for Theresas egen regning, skrev hun i en sms til Ritzau.

Theresa Scavenius blev valgt ind i Folketinget ved valget i november sidste år. Indtil nu har hun blandt andet været klima- og forsvarsordfører for sit parti.

Der sidder nu fem personer i Alternativets folketingsgruppe.

Det er politisk leder Franciska Rosenkilde, gruppeforperson Helene Liliendahl Brydensholt, politisk ordfører Sascha Faxe, Christina Olumeko og Nikoline Erbs Hillers-Bendtsen.

Sidstnævnte er stedfortræder for Torsten Gejl, som har været sygemeldt med stress siden starten af august.

