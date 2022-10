Se billederne: Unge i Gaden slog ring om populær partileder

AALBORG:Unge vælgere ved muligvis ikke, hvem Jakob Ellemann-Jensen eller Pia Olsen Dyhr er.

Men de ved, hvem Alex Vanopslagh er - omend de måske bedst kender ham som "Daddy" på det sociale medie TikTok.

Den 31-årige politiske leder for Liberal Alliance har gjort noget, som alle andre folketingskandidater kun kan drømme om: Han har fået fat i de helt unge vælgere, som han når gennem sjove og selvironiske videoer og andre opslag på sociale medier. Godt hjulpet af et budget til den slags kampagner, som overstiger alle andre partier: Over to millioner kroner hidtil i valgkampen ifølge politiskannoncering.dk. Det er en stor del af forklaringen på, at partiet stormer frem i meningsmålingerne og lige nu står til syv-otte procent af stemmerne.

Han når dem også "in real life", som de unge siger, og det skete senest torsdag aften i Jomfru Ane Gade i Aalborg. Her var Alex "Daddy" Vanopslagh gæstebartender på Proud Mary, og pubbens gæster slog ring om den populære politiker.

Ved sin side havde han en af de folketingskandidater, der har en chance for at få glæde af partiets fremgang, nemlig spidskandidat for Liberal Alliance i Nordjylland, 30-årige Sólbjørg Jakobsen fra Vestbjerg.