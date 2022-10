Se billederne: Valget skudt i gang på Nytorv med bolsjer og roser

AALBORG:Onsdag tidlig eftermiddag forløste statsminister Mette Frederiksen (S) endelig spændingen, da hun udskrev det valg, der har ligget og luret i flere måneder.

Der gik ikke lang tid, før valgkampen blev synlig på gader og stræder. Heller ikke på Nytorv i Aalborg, hvor blandt andet Socialdemokratiet og Venstre mødte vælgerne.

Socialdemokraterne delte røde roser ud, mens folketingsmedlem for Venstre Marie Bjerre havde bolsjer med i tre forskellige smage - lakrids, frugt og mint.

- Lidt til en enhver smag, sagde hun med et grin.

Dagen har været ventet i lang tid, og Marie Bjerre kunne ikke skjule begejstringen for at være i gang med rigtig valgkamp.

- Det er fantastisk fedt. Det har vi virkelig ventet på længe. Vi har jo vidst, at det ville komme, så det er en forløsning, at vi nu endelig kan komme i gang.

Kampen mellem Venstre og Socialdemokratiet om aalborggensernes opmærksomhed onsdag eftermiddag er et billede på den kamp, der helt naturligt kommer til at fylde en del resten af valgkampen. De to partiers respektive ledere udgør to tredjedele af det statsministeropgør, der venter forude.

Og Marie Bjerres opskrift på at vinde den kamp er klar:

- Vi skal fortælle om vores politik. Jeg mener, vi har en langt bedre politik. Særligt i de kriser vi står midt i lige nu. Der handler det om at komme ud og tale med nordjyderne, som vi gør det her på Nytorv. Noget af det, jeg vil fokusere på, er økonomisk ansvarlighed, hvilket der er brug for lige nu. Og så er der brug for noget reel klimahandling.

Det er dog ikke kun Mette Frederiksen og Socialdemokratiet, som Marie Bjerre og Venstre skal gnubbe albuer med. Danmarksdemokraternes leder og stifter, Inger Støjberg, står i meningsmålingerne til et kanonvalg - især i det nordjyske, hvor hun er opstillet.

Marie Bjerre er ikke bange for, at Venstre bliver overdøvet i den kamp om opmærksomhed og stemmer.

- Jeg tror sagtens, vi kan kæmpe med der. Det har jeg allerede mærket her til eftermiddag. Der er flere, der er kommet over og har bakket op. Folk har virkelig været positive.

Valgkampen er skudt i gang i Aalborg